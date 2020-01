¿Por qué han sido 'golpeadas' Michelle Obama, Hillary Clinton, Alexandria Ocasio y Angela Merkel?

Michelle Obama, Hillary Clinton, Alexandria Ocasio o Angela Merkel han prestado sus rostros para denunciar el drama de la violencia contra las mujeres. Han accedido a que sus caras aparezcan desfiguradas en una impactante campaña del artista italiano Alexandro Palombo.

El fotógrafo ha colgado carteles con las dramáticas imágenes en las calles de Milán. El lema es 'Sólo porque soy una mujer' y muestra a algunas de las más importantes líderes mundiales desfiguradas para enviar un SOS que "ilustre el drama que afecta a millones de mujeres en todo el mundo". Así lo ha explicado el artista en sus redes sociales donde ha publicado el material que quiere compartir con el mundo.

Incluye frases como "Soy víctima de la violencia doméstica, me pagan menos, he sufrido mutilaciones genitales, no tengo derecho a vestirme como quiero, no puedo elegir con quién me casaré, fui violada..."

En la campaña participan también Brigitte Macron, Sonia Gandhi y la líder birmana Aung San Suu Kyi