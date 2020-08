Donald Trump cuestiona que Kamala Harris pueda presentarse a las elecciones de EEUU por el origen de su madre

Ha comenzado la campaña para las elecciones de Estados Unidos 2020. Eso se nota, porque Donald Trump ha empezado a endurecer el discurso contra sus adversarios políticos. La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, se ha convertido en el blanco de la criticas del actual presidente.

Kamala Harris iba a ser una candidata a vicepresidente diferente. Eso se notó desde el día en el que fue nombrada por Joe Biden, y eso es algo que Trump también sabe, por que centra sus cargas contra ella.

Su perfil invita a recordar que la número dos está donde está por si algún día tiene que ser número uno. Por eso, Trump no ha dudado en atacarla. Lo ha hecho cuestionando su idoneidad para presentarse como candidata a las elecciones de Estados Unidos. Trump ha dejado en el aire su respuesta al ser preguntado por un articulo que decía, que Harris no podía presentarse porque su madre no es norteamericana: "No sé nada sobre eso".

Este tipo de acusaciones las reciben sólo los candidatos de color. La madre del propio Trump tampoco tiene nacionalidad norteamericana, sino que es británica.

Las razones de los enfrentamientos entre Trump y Harris

Kanmala Harris nunca se ha cortado en sus ataques a Donald Trump. La candidata a vicepresidenta demócrata ha tildado al actual presidente de Estados Unidos de cobarde y abusador.

Trump, por su parte, la ataca porque sabe que Harris es la cabeza visible del proyecto de Biden. Ha llegado a decir que el candidato a ocupar la Casa Blanca del Partido Democrata"no controla nada".

El ascenso meteórico de Kamala Harris

Ya de niña Harris descubrió los efectos que tenía el racismo y lo difícil que es superar la segregación racial. Desde entonces, no ha hecho más que trabajar lo que le ha valido para ascender muy rápidamente en su vida política.

Se trata de una mujer valiente y con mucho carácter, que no está hecha para ocupar un papel secundario.