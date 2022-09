Al menos seis heridos en el tiroteo de un campus escolar en Oakland (Estados Unidos)

Estados Unidos vuelve a sufrir un nuevo tiroteo. Ha ocurrido hace tan solo unas horas en una escuela secundaria de Oakland. De momento, las autoridades han comunicado que 6 personas han resultado heridas.

Según ha detallado el subjefe de Policía, Darren Allison, al llegar al lugar encontraron a seis adultos con "alguna afiliación con la escuela" que tenían heridas de bala. De forma inmediata las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para ser atendidas.

Las autoridades están buscando al menos a un atacante, aunque podrían ser más. Por el momento se desconoce el móvil de los hechos, aunque no se descarta ninguna hipótesis. "El campus está cerca de Oakland Academy of Knowledge (OAK), pero es importante tener en cuenta que el incidente no fue en OAK, ni tuvo nada que ver con esa escuela primaria", han explicado en un comunicado los responsables del Distrito Escolar Unificado de Oakland.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, ha calificado el tiroteo como "un horrible acto de violencia que se ha vuelto demasiado familiar". "Una vez más, nuestros hijos estaban en el fuego cruzado. Esto no puede continuar: la violencia armada se ha quedado con demasiado de nuestras comunidades", ha lamentado el gobernador.

Cuatro meses después de la masacre de Uvalde

Este suceso ocurre pocos meses después de la masacre de Uvalde, en Texas, que se saldó con la muerte de 19 niños y 2 profesoras de la escuela de primaria Robb. Fue el tiroteo escolar más mortífero en el país desde la matanza de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut.