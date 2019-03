Al menos 148 personas mueren en un ataque a una escuela en Pakistán

Los talibanes golpearon duramente a Pakistán con una matanza en un colegio gestionado por los militares en la ciudad de Peshawar, en el noroeste del país, que ha causado la muerte al menos de 148 personas, la mayoría estudiantes, y ha dejado heridas a 131, en un ataque que continúa en marcha.

El ataque comenzó antes del mediodía cuando varios insurgentes vestidos con uniformes del Ejército irrumpieron en la escuela abriendo fuego y lanzando granadas contra niños y profesores, dijo el portavoz de la Policía de Peshawar, Seid Wali.

Testigos presenciales dijeron a medios locales que los talibanes fueron de clase en clase disparando a los estudiantes. "Estábamos en una clase cuando escuchamos disparos. El sonido de los tiros se acercaba hasta que la puerta se abrió de golpe y dos personas comenzaron a disparar indiscriminadamente", explicó uno de los alumnos, un niño de unos 14 años, al diario local The Express Tribune.

El director general de la oficina de relaciones públicas del Ejército (ISPR), Asim Bajwal, dijo en su cuenta de Twitter que hasta el momento "seis terroristas" han sido abatidos en la operación de rescate, aunque fuentes locales ya han asegurado que los siete insurgentes restantes han muerto.

#Psr Update:2 more children,2 teachers rescued.6th terrorist killed in last block.IEDs planted by terrorists hamper speed of clearance