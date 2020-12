Melania Trump desata la polémica tras anunciar una nueva cancha de tenis en la Casa Blanca en plena pandemia

La polémica persigue a los actuales inquilinos de la Casa Blanca en Estados Unidos. La última controversia ha salpicado a Melania Trump. La primera dama ha anunciado a través de un comunicado la finalización del nuevo pabellón de tenis de la residencia oficial.

El proyecto no sólo ha incluido la renovación de la cancha de tenis sino también del jardín. La construcción del edificio se ha llevado a cabo en asociación con el 'Trust for the National Mall' y el 'National Park Service' financiado por donaciones privadas.

"Me complace anunciar la finalización del Pabellón de Tenis en los terrenos de la Casa Blanca. Gracias a todos los talentosos artesanos que hicieron posible este proyecto ya los generosos partidarios de la Casa Blanca. Tengo la esperanza de que este espacio privado funcione como un lugar de esparcimiento y reunión para las futuras Primeras Familias". Estas han sido las palabras de Melania Trump al anunciar la reforma.

Sin embargo parece que la remodelación del espacio no ha sentado del todo bien a la población que han tachado de frívola a la esposa de Donald Trump por centrarse en este asunto en plena epidemia mundial. "Te preocupas por las canchas de tenis mientras la gente muere en cantidades récord. La gente no puede pagar el alquiler o la hipoteca. Los negocios están cerrando. Todo debido a la Administración y su terrible respuesta a la pandemia".

Otra usuaria ha compartido la foto de un niño durmiendo en la calle y le ha recordado a la primera dama estadounidense que su "enfoque debería haber estado en otra parte". Mientras, algunos internautas han definido el anuncio como una "tontería trivial".

No es de extrañar que la población haya mostrado su enfado si se tiene en cuenta que Estados Unidos es uno de los países más perjudicados por el coronavirus. Los últimos datos sanitarios confirman que la región acumula 14,75 millones de positivos por covid-19 y ha sobrepasado la barrera de las 200.000 víctimas mortales. Recientemente, Moncef Slaoui, asesor jefe de la Operación Warp Speed de EE.UU declaró que la normalidad llegará entre abril y mayo de 2021.

Estatua de Melania en llamas

Este pasado verano, Melania Trump volvió a ser noticia tras saberse que una escultura de madera que representaba a la mujer de Donald Trump fue quemada en su pueblo natal, Sevnica, Eslovenia.