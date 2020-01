Los médicos denuncian que solo un 20% de la ayuda prometida llega a África

El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha avisado de que los países "no están coordinados" para responder a la actual crisis del ébola y ha solicitado actuar en los países africanos más afectados por el virus con el fin de "evitar más contagios".

Rodríguez Sendín se ha pronunciado así con motivo de la presentación de la declaración de la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM) sobre la epidemia del ébola, donde, entre otros aspectos, pide a los gobiernos y entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegurar a los profesionales médicos una educación "adecuada" para controlar la infección.

Tras insistir en la necesidad de que se mejore también en España la formación en aquellos que atienden a pacientes con ébola, Rodríguez Sendín ha lamentado que los países "todavía" no hayan dado una respuesta "coordinada" a pesar de que "saben cómo actuar".

En este sentido, ha criticado que sí exista coordinación cuando se producen conflictos bélicos, "donde hay ánimo de lucro y dinero de por medio", y no en este caso "donde sólo hay gasto de solidaridad".

"Hay una inacción coordinada. De la cantidad de recursos que preveía la OMS sólo han llegado un 20 por ciento de ellos a los países africanos afectados por el ébola, según nos ha asegurado Médicos Sin Fronteras. Y esto es un problema de humanidad muy serio, una emergencia internacional grave y una injusta tremenda", ha recalcado.

Además, el presidente de la OMC ha confesado que actuar de forma "urgente" en las zonas de Africa Occidental es, además de una decisión "justa y solidaria", una forma de "egoísmo inteligente" porque evitará que haya más casos de contagios en el resto de países, y disminuirá las posibilidades de que los cooperantes españoles se contagien.

A este respecto, y preguntado por la conveniencia o no de haber repatriado a los dos sacerdotes españoles contagiados por ébola en Liberia y Sierra Leona, Rodríguez Sendín ha reconocido que ha sido una decisión "compleja", aunque ha comentado que, si no se hubiera hecho, los profesionales españoles "no tendrían ganas" de viajar a estos países.

"No sé si fue acertada o no la repatriación, probablemente fuera un derecho de ellos, pero fue una decisión compleja que tomó España y hay que respetarla. Además, una vez que ha ocurrido esto es importante tener en cuenta que nuestros médicos no irían con las mejores ganas si no hay garantías de que vayan a ser repatriados en caso de contagio", ha añadido.