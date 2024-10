Maya Henry rompe su silencio sobre su relación con Liam Payne tras su trágica muerte: "Lo que viví fue un infierno"

La repentina muerte de Liam Payne, exmiembro de la exitosa banda juvenil One Direction, ha sacudido al mundo de la música y dejado a sus seguidores en shock. A sus 31 años, el cantante británico murió al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, un hecho que ha generado todo tipo de especulaciones. Aunque las autoridades argentinas siguen investigando las circunstancias de su muerte, algunas fuentes señalan que Payne podría haber estado bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Maya Henry habla de su relación con Liam Payne

En medio de esta tragedia, su exnovia, la modelo e influencer Maya Henry, ha decidido hablar públicamente. La joven de 23 años, quien mantuvo una tumultuosa relación con Payne que terminó en 2022, ha sido objeto de ataques en redes sociales, donde algunos seguidores del cantante la acusan de haber contribuido a su inestabilidad emocional. Sin embargo, Henry se ha defendido de estas acusaciones, afirmando que su relación con Payne estuvo marcada por el control y la manipulación.

En diversas entrevistas y en su reciente novela 'Looking Forward', Henry ha compartido detalles impactantes sobre su tiempo con el cantante. Según la modelo, Payne la sometía a un abuso emocional constante, tanto durante su relación como después de su ruptura. En un podcast, Henry afirmó que el cantante la acosaba mediante mensajes desde múltiples cuentas de iCloud y que llegó a implicar a sus fans para intimidarla. “Cada vez que veía un mensaje nuevo, pensaba: ‘Ya empezamos de nuevo’”, confesó.

Críticas a Maya Henry

Tras la muerte de Payne, las críticas hacia Henry no han cesado. Algunos fans del cantante la han culpado directamente de su deterioro emocional. Sin embargo, la modelo ha respondido de manera tajante: “No soy responsable de sus decisiones. Hice todo lo posible por ayudarle, pero no puedo ser culpada por lo que pasó”, dijo en un vídeo de TikTok que ha generado millones de visualizaciones. En el mismo vídeo, Henry reveló que Payne intentó contactar con ella en los días previos a su fallecimiento, algo que le generó una mezcla de tristeza y frustración.

“No fui la única”

Desde la publicación de su libro, varias mujeres han salido a respaldar las afirmaciones de Henry, asegurando que también sufrieron acoso por parte del cantante. “No fui la única”, afirmó la modelo en otro episodio de su podcast. “Otras chicas también vivieron situaciones similares”.

Mientras el mundo sigue procesando la pérdida de una estrella del pop, Henry se enfrenta a un futuro lleno de incertidumbre. Aunque ha sido objeto de críticas, también ha recibido el apoyo de personas que reconocen su valentía al compartir su historia.

