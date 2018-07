Matan a tiros en directo a una reportera y un cámara de televisión en Virginia

Un hombre armado ha matado a tiros a una periodista y un cámara de una emisora afiliada a la cadena de televisión CBS en Virginia, en el sur de EEUU, mientras informaban en directo, según ha informado la cadena. La mujer que estaba siendo entrevistada se encuentra herida.

La periodista Alison Parker, de 24 años, y el cámara Adam Ward, de 27, de la WDBJ-TV de la localidad de Roanoke, murieron por los disparos del hombre, identificado como Bryce Williams. Se trata de un extrabajador de la cadena, filial de CBS, que grabó el ataque y lo colgó en su cuenta de Twitter.

El responsable de la cadena, Jeff Marks, ha explicado que todo sucedió muy rápido: "Oímos gritos y después, nada". Marks ha asegurado en una comparecencia en televisión que las autoridades desconocen por el momento los motivos del ataque.

Los colegios del condado de Bedford, donde se encuentra Moneta, y del condado de Franklin han quedado cerrados tras el tiroteo como medida de precaución, según han explicado las autoridades escolares. Ambos estaban prometidos y tenían previsto casarse en breve.

En el caso de Parker, se acababa de ir a vivir con su pareja, uno de los presentadores de la cadena que ha asegurado en Twitter sentirse "paralizado".

En cuanto a Ward, su novia era una de las productoras de la cadena. Se da la circunstancia de que ésta había aceptado trasladarse a un nuevo puesto y este miércoles era su último día en la redacción, por lo que Ward había llevado globos y una tarta para celebrarlo.

We love you, Alison and Adam. pic.twitter.com/hLSzQi06XE

La mujer a la que estaban entrevistando los dos reporteros ha resultado herida y está siendo intervenida quirúrgicamente, ha informado la emisora WDBJ7. El tiroteo se produjo en torno a las 6.45 (hora local) en Bridgewater Plaza mientras estaban entrevistando a Vicki Gardner, directora ejecutiva de la Cámara Regional de Comercio de Smith Mountain Lake.

Según ha indicado a la WDBJ7 la gerente de proyectos especiales de la cámara, Barb Nocera, Gardner ha recibido un disparo en la espalda y está siendo intervenida quirúrgicamente.

This is the gunman wanted for killing Alison Parker and Adam Ward, two journalists in Roanoke, Virginia: pic.twitter.com/b0uOU2wKdD