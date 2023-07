Tinder y el desamor: dos tercios de los usuarios tienen pareja y casi la mitad no quiere quedar en persona

Tinder es una de las aplicaciones de citas más utilizadas para conocer a personas con las que, en principio, entablar una relación amorosa o exclusivamente sexual, aunque hay excepciones en las que solo se busca una amistad. Sin embargo, a pesar de tener millones de usuarios, para los solteros y las solteras a veces resulta frustrante que no se llegue al paso de conocerse en persona. Un nuevo estudio demuestra por primera vez que el problema no es de ellos y ellas, sino de los 'otros': dos tercios de los usuarios tienen pareja y casi la mitad no está interesada en pasar de la pantalla.

Esta investigación nace de la necesidad que existía porque, aunque había una amplia literatura científica sobre el uso de los servicios de citas online, eran muy pocos los estudios sobre la satisfacción de los usuarios estas aplicaciones y el resultado final de las citas en la vida real. En 'Encontrar la intimidad en internet: un análisis de aprendizaje automático de los predictores de éxito' científicos de datos de la Universidad de Julio Verne de Picardía se adentran de lleno en esta problemática.

No buscan el amor en Tinder

Tras recoger los datos de 1.387 usuarios de entre 18 y 74 años sobre sus motivaciones para utilizar la aplicación de citas mediante un cuestionario en línea y realizar un exhaustivo análisis ayudados con técnicas y algoritmos de 'machine learning', los investigadores de la universidad francesa descubrieron que el 65,3% de los usuarios de Tinder estaban casados o tenían pareja, y solo el 50,3% utilizaba la aplicación para conocer a alguien fuera de la red.

Con el modelo de aprendizaje automático se consiguió ordenar los predictores de mayor a menor importancia. En una escala de 4 puntos, la puntuación media del nivel de satisfacción con el uso de Tinder de los participantes fue de 2,39 y, en una escala de 5 puntos, la puntuación media de nivel de satisfacción con las citas offline de Tinder fue de 3,05.

"Los usuarios entran en un juego de engaño"

En concreto, los resultados indican que la satisfacción con las aplicaciones de citas y con las citas offline resultantes está fuertemente predicha por la edad de los participantes y por sus motivos para usar Tinder (mejora, afrontamiento emocional, socialización, búsqueda del "amor verdadero" o parejas sexuales ocasionales), mientras que las variables negativamente asociadas con la satisfacción fueron las relacionadas con la psicopatología.

La mayoría de las personas utilizaban la aplicación como fuente de entretenimiento o conexión social, de forma muy parecida a como se utiliza Facebook e Instagram. Otros dijeron que conseguir 'matches' y 'likes' les daba un impulso de confianza y la utilizaban para aumentar su autoestima.

En este sentido, los participantes que utilizaban la aplicación para hacer frente a dificultades personales parecían más propensos a informar de niveles más altos de insatisfacción, lo que sugiere que las aplicaciones de citas son un mal mecanismo de afrontamiento y pone de relieve la necesidad de abordar los problemas o patologías subyacentes que pueden estar impulsando su uso.

Tras un análisis exhaustivo, Germano Vera Cruz, coautor del estudio, científico de datos y profesor de psicología, afirma que los usuarios de Tinder acaban entrando en un "juego de engaño".