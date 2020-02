Modelos de Victoria's Secret denuncian que el abuso era normal y que ir en contra suponía ser castigadas

Más información Modelos de Victoria’s Secret denuncian acoso sexual por parte de los jefes de la compañía

Más de un centenar de 'ángeles' de Victoria Secret han denunciado en una carta que han sido víctimas de abusos sexuales.

En la carta, titulada 'Ángeles en el infierno', las modelos denuncian acoso sexual y presiones por parte del fundador de Victoria's Secret. "Escribimos hoy porque el reportaje de investigación del New York Times muestra que la cultura misógina, de intimidación y acoso en Victoria's Secret es incluso más indignante y está más arraigada de lo que se había pensado con anterioridad", relata el texto, firmada por modelos como Christy Turlington Burns, Amber Valletta o Iskra Lawrence

La carta recuerda el caso de Casey Crowe Taylor, una antigua relaciones públicas que relató al 'New York Times' que el abuso en la empresa era "aceptado como normal" y que cualquier persona que intentaba hacer algo para evitarlo "no solo era ignorada, sino que además era castigada". "Esto es profundamente perturbador pero no sorprendente, ya que hemos visto casos similares en muchas ocasiones en la industria", señala.

"Es el momento de que 'Victoria's Secret' actúe y proteja a la gente de la que se beneficia. Las violaciones de derechos humanos no pueden frenarse con un ejercicio corporativo de cambio de imagen", añade.

La investigación del NYT señala al director de marketing de L Brands, Ed Razek, uno de los máximos responsables del popular desfile anual de la firma, se dedicaba a observar cómo las modelos se cambiaban durante los desfiles de la marca de ropa interior, se insinuó sexualmente en varias ocasiones y le llegó a decir a la supermodelo Bella Hadid que tenía unas "tetas perfectas".

Razek, de 71 años, y que dejó su puesto en agosto de 2019, ha negado las acusaciones en un correo enviado al NYT: "Las acusaciones en esta información son rotundamente falsas, han sido malinterpretadas y sacadas de contexto". "He tenido la suerte de trabajar con innumerables modelos de primera categoría y profesionales con mucho talento, y estoy muy orgulloso del respeto mutuo existente", agregó.

"Hay tantas historias importantes que deben contarse y voces que deben escucharse. Yo solo espero que la verdad siempre salga al final", relató la supermodelo Heidi Klum.