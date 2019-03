Más de 200 heridos en una nueva jornada de altercados en la Plaza Tahir

Acaban de cumplirse 100 días desde que Mohamed Mursi asumiera la presidencia de Egipto y la Plaza Tahrir de El Cairo y sus aledaños siguen siendo un campo de batalla. La actuación policial ha brillado por su ausencia y las barricadas, los coches ardiendo y los combates a pedradas se han prolongado hasta el amanecer.

El viernes, una manifestación convocada por opositores contra el presidente Mursi y otra organizada por los Hermanos Musulmanes para acallar voces críticas confluyeron en la plaza. Hasta ahora, ambos bandos, habían combatido contra enemigos comunes como la junta militar o los partidarios de Mubarak pero ahora que los Hermanos Musulmanes copan el poder se han convertido en la diana de las críticas del resto de los egipcios.

Destitución del Fiscal General

Mientras lejos de allí, en Alejandría, el presidente egipcio, Mohamed Mursi, revocó hoy su decisión de destituir al fiscal general Abdelmeguid Mahmud, quien se negó a abandonar el puesto, informó el vicepresidente de Egipto, Mahmud Meki.

En una rueda de prensa, Meki explicó que Mursi adoptó esta decisión después de que el Consejo Supremo de Justicia le solicitara que Mahmud permaneciese en el cargo. Mursi destituyó a Mahmud el jueves pasado, un día después de la absolución de varios ex altos cargos del régimen de Hosni Mubarak por la muerte de manifestantes. Mahmud, sin embargo, no aceptó la decisión y argumentó que la ley establece que el jefe de Estado no puede despedir al fiscal general, salvo si él mismo lo solicita.