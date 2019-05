La princesa Marta Luisa de Noruega anuncia su noviazgo con un chamán

La hija mayor de los reyes Harald V y Sonia de Noruega, la princesa Marta Luisa, ha hecho púbico a través de Instagram su noviazgo con Shaman Durek, un chamán que ejerce como guía espiritual de famosos.

Han pasado ya tres años desde que la princesa Marta Luisa de Noruega anunciara su divorcio de Ari Behn, por quien renunció a sus derechos reales y ahora, a través de una publicación en su perfil de Instagram ha comunicado a sus seguidores que vuelve a estar enamorada.

Con un emotivo mensaje en el que describe al chamán como su alma gemela, Marta Luisa cuenta que Shaman Durek ha cambiado su vida, al igual que la de mucha gente. "Me ha hecho darme cuenta de que el amor condicional existe en este planeta. Me hace reír más que nadie. Me siento feliz y bendecida de que sea mi novio. Gracias amor por incluirme tan generosamente en tu familia. Te amo desde esta eternidad hasta la siguiente", dice parte del mensaje publicado en la red social.

Ante las posibles críticas que se le podían venir tras la publicación del mensaje, Marta Luisa ha reservado un apartado de su publicación para contestarles: "Y para aquellos que tienen la necesidad de criticarme: No depende de vosotros escoger por mí o juzgarme. No elijo a mi hombre para satisfaceros a vosotros, a las normas o a los esquemas que tenéis en vuestra cabeza para mí".

Continúa asegurando que Shaman Durek es simplemente un hombre con el que adora pasar su tiempo y da las gracias por respetar sus actos y a su pareja. "Todo lo que sé en este momento es que nos queremos y soy super feliz".