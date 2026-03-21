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Un marinero francés revela la ubicación de su portaaviones 'por error' después de salir a correr

La ubicación del único portaaviones de la Armada de la República Francesa fue revelada por error cuando un marinero francés salió a correr por cubierta y compartió sus datos en la aplicación Strava.

Portaaviones Charles de Gaulle

Portaaviones Charles de GaulleEFE

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Lucía Hernández
Publicado:

El pasado viernes, 13 de marzo, sobre las 10.35 horas, un oficial de la Armada francesa salió a correr por la cubierta del barco donde trabajaba. Sin querer, reveló la ubicación exacta del único portaaviones de la Armada República Francesa. Compartió sus progresos en la aplicación de running Strava y, como su perfil es público, la información quedó al alcance de cualquiera.

Una carrera de siete kilómetros y 35 minutos

El diario francés Le Monde publicó que el soldado registró un trayecto de 35 minutos en la aplicación cuando hacía ejercicio en el exterior del portaaviones. Este guardó los datos de su carrera a través de un reloj inteligente y la aplicación creó un mapa que mostraba su ubicación en directo en medio del mar Mediterráneo. El portaaviones 'Charles de Gaulle' y su escolta se encontraban al noroeste de Chipre y a unos 100 kilómetrosde la costa turca.

La presencia de al menos tres fragatas y un buque de aprovisionamiento, además del portaaviones en el Mediterráneo, es pública y confirmada por Emmanuel Macron. Sin embargo, Francia muestra su descontento por esta información dado el contexto actual de la guerra de Oriente Medio: "Transmitir la posición exacta de la fuerza naval, casi en tiempo real y públicamente por internet, constituye un acto de imprudencia peligroso en el contexto de la guerra en Oriente Medio", afirmaba Le Monde.

En un comunicado dirigido a la agencia de noticias AFP, un portavoz de las fuerzas armadas francesas confirmó que el suceso denunciado "no se ajusta a las instrucciones vigentes". También comunicó que se tomarán las medidas oportunas si se esclarecen los hechos.

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