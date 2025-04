Una maestra de guardería agrede sexualmente y mata a la hija de su novio porque estaba "celosa"

En un escalofriante suceso en Johannesburgo, Sudáfrica, que ha conmocionado a toda la comunidad, Amber Lee Hughes, de 25 años ha sido acusada de agresión sexual y del asesinato de Nada-Jane Challita, una niña de tan solo cuatro años. Al parecer la víctima era la hija de la pareja sentimental de la acusada.

Hughes, presuntamente, agredió sexualmente a la joven con un objeto antes de ahogarla y cortarle las muñecas el 23 de enero de 2023. El portavoz de la Fiscalía Nacional, Phindi Mjonondwan, afirmó que "el tribunal escuchó que la maestra de preescolar supuestamente desarrolló una relación romántica con el padre de la fallecida. Hughes se mudó con la familia y durante su estadía, su relación estuvo supuestamente marcada por frecuentes altercados".

Además, el portavoz señaló que la acusada había amenazado con hacer daño a la niña durante una discusión. Por su parte, el padre de la joven asesinada, Elie Challita, ha declarado durante el juicio que Amber Lee Huhges estaba "celosa" de la relación entre Nada-Jane y su padre y de que este le diera "más atención" y "gastara más dinero" con su hija que con ella.

Según indican las fuentes policiales, el día en el que se produjo el crimen, Elie Challita abandonó el domicilio familiar para asistir a una entrevista de trabajo. Sin embargo, Hughes, sospechó que el padre de la joven le estaba siendo infiel y le envió un mensaje escalofriante que decía: "Me rompiste el corazón, yo voy a quemar el tuyo. ¿Cómo pudiste hacerme eso?", antes de llevar a cabo el supuesto asesinato. Challita afirma que en ese momento sintió que "algo andaba muy mal" y que se le "caía el corazón del pecho". El cuerpo de la niña fue encontrado en una bañera.

El pasado martes, la Fiscalía llamó a declarar a la doctora Hestelle Van Staden, experta en patología forense, para explicar los hallazgos realizados durante la autopsia y determinó que la causa de la muerte fue "asfixia y agresión sexual", según indicó al jurado. El juicio continúa en marcha a la espera de esclarecer todos los acontecimientos detrás del asesinato de la pequeña Nada-Jane.

Viola y mata a un bebé de 8 días

El caso de la pequeña Nada-Jane no ha sido el único caso de este tipo en las últimas semanas en Sudáfrica. A finales de marzo, un padre violó hasta la muerte a su bebé de ocho días para "darle razones para llorar", afirmó el acusado. Hugo Ferreira, de 37 años, se declaró culpable de los cargos de violación y asesinato el mes pasado por el crimen acometido contra su propia hija el 8 de junio de 2023. El acusado estaba enfadadopor quedarse a solas con su hija y este sentimiento aumentó cuando la madre de la bebé, Maureen Brand, no cumplió con su orden y no volvió a casa a los cinco minutos para amamantar a la bebé.

La pequeña comenzó a llorar, lo que hizo que su padre se enfadase aún más y comenzase la brutal agresión. "Agarré a la bebé con fuerza en la nuca y la golpeé repetidamente", declaró durante el juicio, explicando que "en el proceso, empujé su cabeza contra la superficie en la que estaba trabajando". El acusado admitió que el ataque fue "cruel y espantoso", especialmente teniendo en cuenta que fue contra "un bebé tan pequeño". "La acción fue claramente ilegal y lo hice con intención", recalcó Ferreira.

Después de la primera agresión, Ferreira volvió a golpear y violar a su hija porque quiso "darle algo por lo que llorar". La bebé quedó tan malherida que su agresor la escondió para que su madre no "viese que algo andaba mal". A pesar de que sabía que su hija estaba "gravemente herida", decidió no pedir ayuda y la bebé murió en el Hospital Carletonville por las lesiones que sufrió en la cabeza.

A su vez, el acusado admitió que continuó abusando y agrediendo a su bebé aún sabiendo que estaba mal y que podría morir. Ferreira se encontraba bajo la influencia de la metanfetamina en el momento de los hechos, pero los análisis reflejaron que la cantidad no era la suficiente como para no considerarlo responsable de sus acciones.

