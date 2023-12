Macron sale en defensa de Depardieu y asegura que es "un gran actor"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha declarado "gran admirador" del actor francés Gérard Depardieu, acusado de violencia sexual. Además, el presidente galo también niega que vaya a retirarle la Legión de Honor mientras no haya una condena judicial. "No le quitamos la Legión de Honor a un artista por un informe (...) Si posteriormente es condenado, en ese momento se procederá", añade.

"Soy un gran admirador de Depardieu, es un gran actor. Un genio de todo su arte, dio a conocer a Francia en todo el mundo", manifestaba en una entrevista recogida por 'Europa Press'. Las declaraciones se producen después de que la ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, anunciara un procedimiento disciplinario contra el actor y sugiriera la retirada de la Legión de Honor.

Macron también ha asegurado en la cadena de televisión pública France 5 que odia "las persecuciones humanas" y pide que se respete "la presunción de inocencia" de Depardieu. "Si cada vez que alguien te acusa de lo peor y tienes un rol público, ya no puedes hacer nada, es un aire de sospecha, ya no es democracia. Ya no somos ciudadanos libres".

Gérard Depardieu ha recibido en los últimos meses diversas acusaciones por violencia sexual a trece mujeres, durante los rodajes de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer el diario francés 'Mediapart' el pasado mes de abril.

El actor Gérard Depardieu está siendo acusado de violación y agresiones sexuales por varias mujeres. Recientemente, una periodista española presentó una denuncia contra el actor Gérard Depardieu por una supuesta violación en París en 1995, durante el estreno de una película.

Depardieu afronta tres denuncias por violación y ya fue acusado formalmente por un tribunal en uno de esos casos. Además, otra decena de mujeres le ha señalado públicamente pero sin interponer una denuncia contra el actor.

Críticas a Macron por sus palabras sobre Depardieu

Las palabras de Macron en defensa de Depardieu han generado críticas, comenzando por el expresidente socialista François Hollande, quién afirmó que "no estamos orgullosos de Gérard Depardieu".

La presidenta de la Fundación de Mujeres, Anne-Cécile Mailfert, consideró en X (antes Twitter) que las palabras de Macron "son indignas, abyectas hacia las víctimas y anacrónicas".

Las frases de Macron "son una vez más un insulto al movimiento de la liberación de la palabra de las víctimas de violencias sexuales", subrayó la diputada Sandrine Rousseau. "He sentido náuseas. Yo no estoy orgullosa, lejos de eso", admitió en X Juliette Méadel, secretaria de Estado para Ayuda a las Víctimas en 2016-17 con el presidente François Hollande.

La diputada Maud Bregeon no criticó al presidente francés y aseguró que Macron solo defendió "la presunción de inocencia".