Los número rojos de Trump

Donald Trump siempre ha presumido de ser un magnate de éxito. Sin embargo, según informa "The New York Times", tuvo pérdidas millonarias, más de US$1.000 millones en sus declaraciones de impuestos entre 1985 y 1994. Sus principales negocios, en su mayoría casinos, hoteles y locales comerciales en edificios de apartamentos no dieron beneficios.

Como respuesta al reportaje, Trump ha tuiteado que las pérdidas respondieron a "fines fiscales".

"Uno siempre quería mostrar pérdidas... y, a menudo, renegociar con los bancos, era como un deporte".