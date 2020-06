El mensaje a España de los españoles residentes en Pekín tras el rebrote de coronavirus: "Un desliz puede tirar al traste todo"

Las autoridades de Pekín han declarado la ciudad "en estado de guerra" tras un rebrote de coronavirus detectado en un mercado y han vuelto a confinar a gran parte de la población. China ha elevado el nivel de emergencia y ha cerrado todas las guarderías y los colegios.

Los españoles que viven allí han hablado para Antena 3 Noticias y han enviado un mensaje de alerta para España. "Ha sido un jarro de agua fría para todos porque la gente empezaba a tener planes de vacaciones, yo misma he pospuesto todos mis planes", cuenta Ana, una española residente en Pekín.

Adiós a las vacaciones de verano y hola de nuevo a unos protocolos de protección frente al coronavirus que empezaban a dejar atrás. "Cuando voy a comprar un café ahora me vuelven a pedir que me tome la temperatura, cuando hace cuatro días no lo hacían", reconoce Daniel, otro español que vive en Pekín.

Ana, otra de las españolas que viven en la ciudad china, cuanta que "de nuevo es obligatorio el uso de mascarilla y la toma de temperaturas para acceder a cualquier recinto".

Desde su experiencia, los españoles de Pekín han querido mandar un mensaje a los españoles de España: "Esto sigue aquí por ahora, hay que mantenerse prudente y hay que tener cuidado". "Todos tenemos que contribuir y estar cautos porque cualquier desliz, como se ve, puede tirar al traste todo", asegura Daniel.