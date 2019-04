Los aspirantes a la Casa Blanca apuran sus últimas horas antes del comienzo de la votación con actos en diferentes estados

El final de campaña de las elecciones de Estados Unidos está siendo frenético para los aspirantes a la Casa Blanca.

En tan solo un día el aspirante republicano, Donald Trump, ha estado en cinco estados y este lunes recorrerá otros cinco, porque son aquellos territorios donde cree que tiene posibilidades de ganar.

La candidata demócrata, Hillary Clinton, visitará tres estados donde las encuestas no le otorgan buenos resultados, pero el acto más importante será el mitin de cierre de campaña en Filadelfia con la presencia de su marido y expresidente del país, Bill Clinton, el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su mujer o el cantante Bruce Springsteen.

Así se pone fin a una campaña electoral que ha durado meses y que ha estado llena de anécdotas y curiosidades.

Un ejemplo de ello es la coreografía que realizaron en honor a la candidata Hillary Clinton. Un 'flashmob' en el que participaron alrededor de 150 mujeres, acompañadas algunas de ellas de sus hijos, vestidas muy similar a la aspirante demócrata. El grupo de mujeres ensayó los pasos y en plena plaza de la Libertad de Washingont mostraron su apoyo por la que puede convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos.

Sobre Trump, se han podido ver una serie de parodias como la protagonizada por Alec Baldwuin en el programa de la NBC, 'Saturday Night Live', donde besa a un agente del FBI, a Putin e incluso a un miembro del Ku Klux Klan ante la atónita mirada de su contrincante.

En Florida, a ritmo del cantante Steve Wonder, el presidente de EEUU, Barack Obama, ridiculizaba a Donald Trump porque el equipo del magnate le quitó su tuenta de Twitter. "Si no es capaz de encargarse de su cuenta de Twitter, no puede encargarse del código nuclear", explica Obama.