Liberan a un preso en Misuri tras 34 años por un asesinato

Tras 34 años en prisión por un asesinato, un preso ha sido liberado. Su codena se decidió teniendo en cuenta, en gran medida, el testimonio de dos niños que dijeron haber presenciado el tiroteo. Los testigos, de 12 y 14 años en ese momento, se retractaron más tarde, alegando que fueron coaccionados por la policía y los fiscales.

Según cuenta 'kcur', Dunn salió del edificio vestido con una chaqueta marrón y unos pantalones caqui y se quedó en la escalera con las manos en los bolsillos. Su esposa, Kira Dunn, estaba junto a él. En un prime momento, no dijo nada y estuvo en silencio durante unos segundos. Cuando los periodistas que le esperaban le preguntaron cómo se encontraba, dijo que todo era "surrealista", a lo que añadió "Gracias, St. Louis, lo logramos. Pero no debería haber llevado tanto tiempo. No 34 años".

A su vez, señaló que en todo este tiempo no se ha rendido nunca, ya que su familia nunca lo hizo. "Es fácil darse por vencido en prisión cuando se pierde la esperanza", dijo Dunn. "Pero cuando el sistema decide echarte, tienes que preguntarte si estás dispuesto a conformarte con ello o si vas a luchar por ello. Vengo de una familia fuerte. No sé cómo luchar. Esto es lo que hemos hecho durante la mayor parte de nuestras vidas".

"Todos los que están en prisión tienen una oportunidad"

Añadía: "y aunque no quieras creerlo, todos los que están en prisión tienen una oportunidad. Pero la cuestión es que no puedes rendirte". "Que se escuchen sus historias", dijo. "No los abandonen. Denles una oportunidad". Al salir de prisión, Dunn también se fundió en un emocionante abrazo con su madre, Martha Dunn.

La liberación de Dunn se da horas después de que la Corte Suprema de Missouri levantara una orden de emergencia que emitió la semana pasada retrasando la orden de un juez de St. Louis de que Dunn fuera liberado del Centro Correccional Sur Central en Licking a pedido del Fiscal General Andrew Bailey.

Considera que los jueces de la Corte Suprema escribieron que Bailey no tiene autoridad para mantener a un recluso en prisión, igual que lo hicieron para que Dunn fuera liberado. Dunn fue transportado al Tribunal del Circuito de la Ciudad de St. Louis en el Palacio de Justicia de Carnahan.

Fue la semana pasada cuando el juez del circuito de St. Louis Jason Sengheiser anuló la condena de Dunn por el asesinato en 1990 de Ricco Rogers, de 15 años, en el barrio Wells-Goodfellow de la ciudad.

