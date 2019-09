En Australia una ley va a multar a las personas que no saquen a pasear a sus perros a diario. Si no lo hacen se enfrentan a de hasta 4.000 euros. No es la única ley absurda, en Singapur, por ejemplo, está prohibido mascar chicle en la calle y en Rusia te multan si conduces con un coche 'sucio'.

En Francia también tiene prohibiciones curiosas, se prohíbe llamar Napoleón a un cerdo. En Suiza se persigue a quien tire de la cadena después de las 10 de la noche y en Inglaterra es ilegal morirse en el Parlamento Británico.

En España no nos libramos de las leyes curiosas, en Sevilla está prohibido jugar al dominó en terrazas. En dos playas de Tenerife está prohibido hacer castillos de arena, a partir de cierto tamaño. En un pueblo de Guadalajara está prohibido tener una fregona en el balcón.