La exmiss Colombia, Daniella Álvarez, se atreve a bailar un mes después de que le amputaran la pierna

El pasado 13 de junio la exmiss Colombia y presentadora, Daniella Álvarez, fue sometida a una operación para amputarle la mitad de la pierna izquierda debido a una isquemia, tras ser operada el mes anterior por una masa anómala que tenía en el abdomen.

Álvarez ha ido subiendo todos los hechos a redes sociales agradeciendo el apoyo de todos y hasta bailado la canción 'besos de coral' de Elvis Preto acompañada de su hermano Ricki Álvarez y diciendo "poniéndole swing a la vida con mi parejo favorito. No importan las dificultades! Debemos ser resilientes en la vida".

La joven explicó a través de las redes sociales que tras hablar con médicos y sus seres queridos decidió amputarse la pierna para "tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata".

Álvarez explicó que "inicialmente, vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla. Era retirarme una masita muy pequeña, del tamaño de una moneda que tenía en el abdomen, pero cuando los médicos entraron a retirarme esta masa, esta estaba absolutamente pegada a la aorta y la aorta se cerró".

Después intentaron reconstruirle la vena aorta por medio de un injerto, pero no lo consiguieron. Por ello, llevaron a cabo una tercera operación donde señala que "la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia, que partía desde mi obligo hasta mis pies. Específicamente, no llega sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía para ayudar a mi pie. Pero, finalmente, nunca llegó la sangre suficiente".