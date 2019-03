La crisis catalana plantea dudas en Bruselas y en los medios de comunicación de media Europa

La crisis catalana está muy presente en Bruselas, según fuentes internas de la Comisión Europea, se está siguiendo con mucha preocupación todo lo que está pasando.

Está preocupación también ha trascendido a la cobertura mediática europea. Un ejemplo de ello es la rueda de prensa de este jueves en la Sede de la Comisión Europea que ha sido monopolizada por el tema catalán con hasta doce preguntas.

Medios europeos se cuestionan si hay un problema de libertad de expresión, otros se preocupan por el uso de la violencia y la fuerza, y otros sobre si Bruselas se plantea ejercer un papel de mediación. La respuesta es la misma: "No tenemos competencias, la comisión media entre países miembro, pero no entre un gobierno y una región, eso es un problema interno".

En la eurocámara tampoco se apoya el referéndum de los 750 diputados tan solo una veintena lo ven con buenos ojos. Entre ellos escoceses, flamencos y de otras zonas separatistas.

Cataluña está en las portadas de media Europa: El diario italiano 'La Repubblica' habla de "la guerra catalana", el 'Financial Times' de que "una independencia no tendría legitimidad política" y el diario 'The Guardian' subraya que "El referéndum catalán hace estallar la crisis en España".