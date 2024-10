Kim Jong Un amenaza con usar armas nucleares si atacan Corea del Norte

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, defiende con firmeza que sus fuerzas recurrirán "sin vacilar" a las armas nucleares en caso de un ataque de Corea del Sur o de Estados Unidos. Kim asegura que "dará una orden estricta al ejército" para intervenir si es provocado. Y esto incluye las armas nucleares. Jong Un lanza esta amenaza el mismo día en que el país declara a Seúl como su "principal enemigo".La amenaza de Corea del Norte ya tiene su respuesta en Corea del Sur. El mandatario surcoreano Yoon Suk Yeol advierte que el régimen de Kim se vendría abajo si intenta utilizar armamento nuclear.

No descatan usar armas nucleares

Este tipo de intercambios entre los gobernantes de Corea del Norte y del Sur no es nuevo. Pero ahora las declaraciones se producen en un momento especialmente tenso . Corea del Norte ha revelado que tiene una instalación nuclear y realiza continuos ensayos de misiles .El líder de Corea del Norte lanza esta advertencia. Su país acelerará los pasos para convertirse en una superpotencia militar con armas nucleares y no descarta usarlas si fuera objeto de un ataque enemigo. Kim menciona al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, por su nombre por segunda vez en una semana al denunciar a Seúl por conspirar con Washington para desestabilizar la región.

Se lo ha dicho a especialistas militares de élite

"Yoon Suk Yeol hizo algunos comentarios de mal gusto y vulgares sobre el fin de la República en su discurso, y eso demuestra que está totalmente consumido por su fe ciega en la fuerza de su amo", dice Kim, refiriéndose a la alianza del Sur con Estados Unidos.Pero Kim matiza "Para ser honesto, no tenemos absolutamente ninguna intención de atacar a Corea del Sur", en el discurso en la Universidad de Defensa Nacional, un campo de entrenamiento para especialistas militares de élite. "Cada vez que he expuesto nuestra posición sobre el uso de la fuerza militar, he utilizado de forma clara y constante la condición de 'si'. Si los enemigos intentan utilizar la fuerza contra nuestro país, el ejército de la República utilizará todo su poder ofensivo sin vacilar. Esto no excluye el uso de armas nucleares".

Seis pruebas de detonación nuclear subterráneas

Corea del Norte lleva décadas desarrollando un programa de armas nucleares. Los expertos creen que tiene suficiente material para fabricar docenas de armas . Y ha realizado seis pruebas de detonación nuclear subterráneas. El vecino Corea del Sur exhibió músculo el día de las fuerzas armadas . En un gran desfile militar mostró un misil balístico capaz de llevar una enorme ojiva nuclear en un bombardero estadounidense. En su discurso Yoon advirtió a Kim contra el uso de armas nucleares. "Ese día verá el fin del régimen de Corea del Norte".

¿Nuevo submarino nuclear?

Corea del Norte podría estar construyendo un nuevo submarino nuclear, según el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. También trabaja en un submarino no tripulado para transportar armas nucleares. Y posiblemente cuente con la ayuda de Rusia. Kim ha hecho estas explosivas declaraciones sobre la "superpotencia militar" el mismo día que Corea del Norte anunció que su Asamblea Popular Suprema se reúne para discutir la modificación de la constitución del país. Aunque por el momento no se han publicado las deliberaciones. Podría aprobar que la unificación ya no es posible y que el Sur es un país separado y "un enemigo principal".Esta medida formalizaría la ruptura de Kim . Las dos Coreas llevan décadas intentando mejorar las relaciones, incluida una cumbre de 2018 donde sus líderes declararon que no habrá más guerra y se habría una nueva era de paz.

Jong Un felicita a Putin

También ha trascendido que Kim Jong Un ha enviado un mensaje de cumpleaños al presidente ruso Vladimir Putin, llamándolo su "camarada más cercano" y diciendo que las "relaciones estratégicas y de cooperación" entre los dos países se elevarán a un nuevo nivel. El ministro de Defensa surcoreano, Kim Yong-hyun, ha dicho que "existía una gran posibilidad" de que Corea del Norte pudiera desplegar tropas para ayudar a Rusia en la guerra con Ucrania.Kim Jong Un y Putin acordaron en junio una estrategia que incluye un pacto de defensa mutua. Lo que han negado los dos países son las acusaciones de funcionarios estadounidenses y surcoreanos de que Corea del Norte estaba suministrando armas a Rusia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com