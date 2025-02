Kanye West borra todos los artículos de su tienda de ropa y solo deja disponible una camiseta con una esvástica en el pecho

Kanye West publicó hace unos días en X (antes Twitter) los siguientes mensajes: "Soy Nazi (...) Quiero a Hitler". Este lunes ha decidido borrar todos los artículos de su web de ropa, Yeezy, y solo está disponible un artículo para comprar. Una camiseta blanca con una esvástica nazi en el pecho.

El nombre del artículo es HH (siglas de Heil Hitler, el saludo nazi, a veces también representado como 88). En la web se puede elegir la talla y el precio de la camiseta del autoproclamado nazi: 19,95 dólares. En muchos países la apología al nazismo está tipificado como delito. Kanye West saca pecho el mismo año en el que se celebra el aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz donde fueron asesinadas más de un millón de personas.

Apología del nazismo

En otro de sus mensajes, el rapero dijo el pasado viernes: "Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista de woke (conciencia social de forma peyorativa en español). Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?"

Sus publicaciones en redes están cargadas de odio. Ha manifestado amar a Adolf Hitler y ser nazi: "Soy un nazi"; "Me encanta Hitler"; "Hitler era taaaan fresco"; "Puedes conseguir dinero con los judíos, pero siempre van a robar"; "nunca me disculparé por mis comentarios judíos. Puedo decir lo que me dé la puta gana siempre. ¿Dónde está mi puta disculpa por congelar mis cuentas?"

El cantante vendía en su web de ropa todo tipo de productos. Explicó que era una forma de independizarse de las muchas marcas que le retiraron los patrocinios y acuerdos de publicidad después de que empezara a publicar ataques racistas en sus redes.

Adidas decidió terminar la relación laboral con el cantante por sus declaraciones antisemitas. En un comunicado, el gigante alemán de ropa deportiva explicó que "tras estudiarlo en profundidad" tomó la decisión de "poner fin inmediatamente a la colaboración con Ye", nombre artístico por el que también es conocido West. "Adidas no tolera el antisemitismo ni cualquier otra forma de discurso de odio. Los comentarios son inaceptables y peligrosos", añadió la compañía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com