Kanye West dice que ama a los nazis y Twitter le bloquea la cuenta

Durante una entrevista en un programa de un conocido teórico de la conspiración en Estados Unidos, el rapero Kanye West ha reconocido que le gusta Hitler. "Hay muchas cosas que me gustan de él. Muchas cosas", ha afirmado.

Al respecto el músico también ha explicado que está cansado de no poder hablar libremente del tema sin ser criticado. "De Hitler, que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico, no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones. Cada ser humano tiene algo de valor", ha indicado.

Posteriormente, ha hablado de los judíos de los que ha dicho que "la mayoría son grandes personas", pero que a su juicio existe una "mafia judía". "No me gusta la palabra 'maldad' al lado de los nazis. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis", ha agregado.

Twitter considera que "incita a la violencia"

Coincidiendo con estas declaraciones el músico ha publicado en su perfil de Twitter una imagen donde aparece una esvástica y una estrella de David entrelazadas. Tras ello la red social Twitter ha decidido suspender su cuenta por "incitación a la violencia".

Adidas rompe con West

Estas declaraciones se producen meses después de que Adidas decidiera terminar la relación laboral con el cantante por sus declaraciones antisemitas. En un comunicado, el gigante alemán de ropa deportiva explicó que "tras estudiarlo en profundidad" tomó la decisión de "poner fin inmediatamente a la colaboración con Ye", nombre artístico por el que también es conocido West. "Adidas no tolera el antisemitismo ni cualquier otra forma de discurso de odio. Los comentarios son inaceptables y peligrosos", añadió la compañía.

West contraatacó acusando a los directivos de Adidas de "lucrarse a su costa" desde que lanzó a medias con la empresa la línea Yeezy.