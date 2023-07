La Justicia italiana absuelve a un conserje por manosear a una alumna 'solo' 10 segundos

En abril de 2022 el conserje del instituto de cine y televisión Roberto Rosellini, en Roma, realizó tocamientos a una alumna de 17 años mientras que subía las escaleras hacia clase. Le bajó el pantalón y le manoseó por debajo de la ropa interior sin su consentimiento. Posteriormente, el hombre, de 66 años, se dirigió a la joven y le dijo lo siguiente: "Amor, sabes que estaba bromeando".

Ahora, un año y medio después, la Justicia italiana dice que esa acción no constituye un delito porque el "gesto" no duró suficiente tiempo. En concreto, entre 5 y 10 segundos, según declaró la víctima. "Ahora me pregunto: si hubiese durado más, ¿qué habrían dicho? ¿Que era consentido?", ha expresado la joven al 'Corriere della Sera'. "Esto no es justicia. Empiezo a pensar que me equivoqué fiándome de las instituciones porque me he sentido traicionada dos veces. La primera en la escuela y después en el tribunal", ha añadido.

Para entender lo que significan diez segundos, es tres veces más del tiempo que necesitó para resolver el cubo de Rubik el actual campeón del mundo. En diez segundos, el batería más rápido del mundo llega a dar 200 golpes.

Las redes se llenan de vídeos en protesta

La comunidad de internet no ha tardado en reaccionar ante la decisión del tribunal. Usuarios de las redes sociales de Instagram y TikTok se han hecho eco de la noticia y han reaccionado de la forma que mejor saben: con vídeos como forma de protesta. Muchos de esos vídeos muestran a la persona tocándose un pecho durante 10 segundos en silencio, junto a un reloj digital que hace una cuenta atrás. De esta manera pretenden evidenciar que 10 segundos es tiempo más que suficiente para que sea una agresión.

De hecho, la agresión no tiene nada que ver con un reloj. "¿Diez segundos son pocos cuando tocan tu cuerpo en contra de tu voluntad?", escribía la 'influencer' Chiara Ferragni en su cuenta de Instagram.