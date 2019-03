Juncker imita el baile de Theresa May durante su intervención en el Comité de las Regiones

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha señalado que Europa no puede construirse "contra las naciones y regiones" que forman parte de ella, y ha instado a estos niveles de gobierno a trabajar juntos y a que se respeten las competencias de cada uno de ellos.

"Europa no se puede construir contra las naciones o las regiones. No son inventos provisionales de la historia, son fenómenos duraderos y no queremos dar la impresión de que debemos sustituirlos por la Unión Europea", ha afirmado Juncker durante la conferencia de apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.

Sin embargo, como nos tiene acostumbrado, Juncker ha dejado también anécdotas que van más allá de su discurso. En este caso, ha decidido bailar como ya hiciera la primera ministra británica Theresa May al inicio del congreso de su partido, momento en el que salió al escenario bailando al ritmo de 'Dancing Queen' de Abba.