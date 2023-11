Juanes asegura que tuvo una experiencia con extraterrestres y cuenta todos los detalles del encuentro

A lo largo de sus muchos años de trayectoria profesional, Juanes ha vivido un sinfín de experiencias, ha realizado incontables viajes y ha conocido aún a más gente. Pero de toda esta vida dedicada a la música, hay un recuerdo que el cantante colombiano destaca por encima del resto. Un recuerdo que ha sorprendido a más de uno, y es que Juanes ha confesado que hace unos años mantuvo un encuentro con extraterrestres.

En una entrevista en el programa 'Buen día Colombia' de RCN, el cantante de 'La camisa negra' ha contado cómo fue esta experiencia que describe como "realmente increíble". "Antes que me pasara ya yo creía en eso, pero nunca me había tocado", ha comenzado explicando Juanes sobre este suceso paranormal que tuvo lugar en Ginebra, Suiza.

"Empezamos a ver cinco luces gigantes en el cielo..."

El artista y su equipo, durante una gira, estaban una noche en la ciudad suiza. "Era la una de la mañana, la tarde en Latinoamérica, y no teníamos sueño", ha recordado durante la entrevista. Como no podían conciliar el sueño debido al 'jet lag', decidieron salir a dar una vuelta por las calles del lugar.

Fue entonces cuando, tanto el cantante como los miembros de su staff que le acompañaban, vieron unas misteriosas luces en el cielo que inmediatamente llamaron su atención. "No había actividad aérea en la ciudad, todo estaba en silencio, y de repente, justo enfrente de nosotros, empezamos a ver cinco luces gigantes en el cielo", ha narrado el colombiano.

Aunque en un primer momento pensaron que se podía tratar de las luces de algún avión que iba a aterrizar en el aeropuerto, pronto se dieron cuenta de que "estas luces no se movían para ninguna parte, sino que estaban estáticas". Un suceso que les dejó impresionados, especialmente cuando estos fulgores "se empezaron a mover de forma perfecta, en líneas, después en triángulos, se desaparecían dos y volvían otras. Hacían todas esas figuras geométricas. Esos patrones, que están en internet, se pueden buscar y hay miles de vídeos de estas luces".

"No podemos ser los únicos"

Tras 25 minutos de aquel 'espectáculo', las luces desaparecieron a gran velocidad y Juanes se quedó, como él mismo ha contado, "wow, esto es real"". "Para mí fue una experiencia impactante", ha reconocido.

Para el colombiano, esta experiencia fue la confirmación de la existencia de vida extraterrestre: "Para mí fue brutal, porque fue reafirmar que esto estaba pasando. Y más ahora, cuando ya el Pentágono de Estados Unidos y muchos otros países han dicho "ok, ok sí, es verdad. No sabemos qué es esto, estamos investigando"", ha señalado el cantante antes de concluir que "no podemos ser los únicos".