Anthony Bayer es un joven de Queensland, Australia, muy aficionado al deporte. Pero esto no fue siempre así. El joven llegó a pesar casi 160 kilos en su época de instituto, donde fue objeto de las burlas de sus compañeros. Como él mismo reconoce, fue su adicción a la comida basura lo que le hizo ganar hasta 60 kilos durante esos años.

A punto de finalizar su etapa de instituto, el joven decidió pedir a una de las chicas 'populares' del colegio que le acompañara al baile del fin de curso. Para su sorpresa, la chica dijo que sí. Estaba tan emocionado que compró un traje nuevo, se cortó el pelo e, incluso, alquiló una limusina para ir a recogerla.

Pero su 'gran día' no fue como esperaba. Al llegar a la casa de la chica, la joven abrió la puerta y le dijo "Lo siento, estás demasiado gordo para pasar por la puerta". Después, cerró la puerta en sus narices. Aún así, el joven australiano decidió ir al baile solo, pero reconoce que fue aún peor, ya que tuvo que sufrir las burlas de sus compañeros que ya sabían lo que había ocurrido.

Una visita al médico hace cinco años hizo que Bayer cambiara su estilo de vida y comenzara a hacer ejercicio. Ahora, el joven luce totalmente diferente y ha perdido 60 kilos. "Hace aproximadamente un año, la misma chica que fue tan cruel conmigo obtuvo mi número a través de mi página de Instagram y me envió un mensaje disculpándose por ser una abusona y me preguntó si podíamos ir a una cita. No podía creerlo y ni siquiera respondí. La perdonaré, pero nunca lo olvidaré", narra el propio Bayer al portal Unilad.

Ahora, la vida de Anthony es totalmente diferente. El joven acaba de inaugurar su propio centro deportivo llamado 'Transforma tu futuro' con el que pretende ayudar a jóvenes que estén en la misma situación por la que él pasó hace años.