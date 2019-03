El joven Nicolás se suma a una larga lista de personas que fingieron ser quien no son

ALGUNOS HASTA SE COLARON EN LA CASA BLANCA

Francisco Nicolás no es el primero, y a buen seguro no será el último, que ha fingido ser quien no es y ha logrado así engañar a todos para estar en eventos de alto copete. Ya sea por el parecido físico, por un buen disfraz o por su naturalidad, muchos han sido capaces de estar incluso en el Vaticano.