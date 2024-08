Una joven española se endeuda por quemar una porción de pizza: "Ayuda a una desgraciada pirómana"

En Sídney, Australia, una estudiante española se endeudó por calentar demasiado un trozo de pizza en un microondas. La joven, que les debe 1.500 euros a los bomberos australianos, provocó que un edificio de doce plantas tuviese que ser evacuado.

Natalia Álvarez, periodista de 22 años, estaba cansada después de trabajar en un festival de perros. Al llegar a su apartamento decidió prepararse algo para cenar. "El elegido (no tenía nada más) fue el trozo de pizza que llevaba ahí 80 días, así que pensé que en vez de un minuto, lo metería al microondas unos ocho", compartió la española en su cuenta de X.

A los pocos minutos comenzó a salir humo y la alarma de incendio se activó, haciendo que todos los residentes tuvieran que desalojar el edificio de doce plantas. "Algunos tuvieron que salir de la ducha con la toalla puesta, otros estaban en medio de un examen… Me dijeron que no se le contase a nadie porque igual a alguien le daba por pegarme (comprensible) y que tendría una reunión con la jefa", explicó la afectada.

A pesar de que no hubiese fuego, el humo fue suficiente para movilizar a los bomberos, que en Australia cobran únicamente por transportarse hasta el lugar de los hechos. Es más, la joven, que lleva solo un mes viviendo en el continente, remarcó que "trabajaron poco", detallando que "abrieron las ventanas y se fueron". Aun así, Natalia le debe 1500 euros al cuerpo de bomberos.

"Ayuda a una desgraciada pirómana"

La joven creó una campaña en GoFundMe titulada: "Ayuda a una desgraciada pirómana". En él solicitó la colaboración ciudadana para poder pagar su deuda. "Si cada español pone una euro, seré capaz de volver a España sin deber tres órganos y medio al cuerpo de bomberos australiano", comentó Natalia.

A su vez, remarcó que el nivel de vida en Australia es muy alto y que ya le está contando pagar el alquiler que, "aunque parecía imposible, es más caro que en Madrid". "Lo pasé bastante mal porque me he dejado casi todos mis ahorros en venir, y no sé cómo voy a pagar esta broma", explicó la periodista, que aprovechó para recalcar su disponibilidad laboral: "Solo no me pongáis a trabajar en ninguna cocina porque ya vemos lo que pasa".

Actualmente, la campaña lleva 1.307 euros recaudados del objetivo de 1.500, gracias a 147 donativos.

Las cámaras de seguridad la delataron

Natalia explicó que, pasado un día del incendio, recibió un email desde la dirección de la residencia en el que le solicitaban que se reuniese con ellos para discutir el incidente. "Al día siguiente me llegó este email porque miraron las cámaras de seguridad y vieron que alguien con una camiseta LGBT había sido la culpable", escribió la afectada.

Finalmente, le informaron desde la residencia de que, tras una investigación exhaustiva, habían determinado que la causa de la activación de la alarma fue un error suyo, por lo que "de acuerdo con los términos descritos en el acuerdo residencial", la joven tiene la responsabilidad de cubrir los gastos ocasionados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com