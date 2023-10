Josep Borrell: "Suspender la cooperación con Palestina sería el mejor regalo para Hamás"

Josep Borrell atiende desde Omán a Antena 3 Noticias para analizar la situación crítica de Oriente Próximo. Precisamente, este martes ha coordinado la reunión de emergencia por videoconferencia para tratar el asunto. "Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que ejercerlo de acuerdo al derecho humanitario internacional y algunas decisiones van en contra del derecho internacional", recalcaba Borrell tras el encuentro a los medios. Las acciones terroristas de Hamás son un "ataque bárbaro" para Borrell, ataques que ya han dejado más de 900 muertos y 2.700 heridos.

Hablando sobre las ayudas a Palestina, Borrell explica que "si creemos que hay dudas del desvío de estos fondos, vamos a estudiarlo", pero sostiene que "lo que no hay que hacer es suspender la cooperación con la autoridad palestina ". Precisa que "suspender la cooperación con Palestina, sería el mejor regalo para Hamás". La autoridad palestina, sostiene, es "una autoridad que reconocemos y con la que trabajamos, tenemos acuerdos de cooperación desde hace muchos años".

Preguntado por la duración que podría tener el conflicto desatado el pasado sábado, Borrell es claro. "No se lo que durará, hay que hacer lo posible para que no se extienda en el tiempo". Si algo puede precisar es que la situación dependerá "de muchas variables que no controlamos" y que, por el momento, "Israel está en un estado de shock por el ataque bárbaro que ha sufrido y del que cada día se van conociendo más detalles, como centenares de jóvenes muertos", algo que "provoca una reacción de alarma y de movilización de sus fuerzas".

Ayuda humanitaria

En la tarde de este martes también conocíamos que el Alto Comisionado de la Unión Europea para la Política Exterior ha pedido aumentar la ayuda humanitaria "a las víctimas de la tragedia" ante la emergencia en la zona, a la vez que insistía en la posición de la UE de la exigencia a Hamás de la liberación de las personas tomadas como rehenes, así como de denunciar los ataques a civiles y pedir respeto al derecho humanitario.

"Esto significa no bloquear el acceso a agua, electricidad y alimentación a la población civil en Gaza", explicaba el exministro español refiriéndose a las represalias israelíes contra el enclave. También insistía en que las autoridades deben permitir la salida de civiles de la Franja, además de la necesidad de la puesta en marcha de corredores para que puedan actuar los actores humanitarios.