Joe Biden acusa a Donald Trump de fomentar la violencia y llama "terroristas domésticos" a los asaltantes del Capitolio

Joe Biden, presidente del partido demócrata de Estados Unidos ha calificado a los simpatizantes de Trump, que el miércoles asaltaron el Capitolio durante la sesión que ratificaría a Joe Biden como presidente de Estados Unidos, como "terroristas domésticos" e "insurrectos". Estas han sido las palabras de Biden en una rueda de prensa.

Los seguidores de Donald Trump asaltaron el Congreso de Estados Unidos, una jornada que dejó un total de cuatro fallecidos y numerosos heridos, porque pensaban que los resultados de las elecciones celebradas el pasado mes de noviembre son erróneos.

"No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos", dijo Biden en una intervención desde Wilmington, en Delaware, Estados Unidos.

Durante la comparecencia, Joe Biden también ha querido señalar que este suceso que ha ocurrido se trata de "uno de los días más oscuros de la historia" de la nación norteamericana.

Biden ha culpado del asalto al Capitolio a Trump, del partido republicano. Los 'trumpistas' llevaron a cabo "un asalto en la más sagrada de las empresas estadounidenses: ratificar la voluntad del pueblo estadounidense".

Los partidarios de Trump asaltaron el Capitolio cuando el Congreso celebraba una sesión para ratificar la victoria del candidato demócrata en las elecciones del pasado mes de noviembre. Donald Trump no ha reconocido el triunfo del partido demócrata encabezado por Joe Biden y en varias ocasiones ha dicho que se cometió un "fraude" y un "robo" en los comicios.

Biden ha acusado a Trump de "incitar a una turba para atacar el Capitolio, para amenazar los representantes electos (...) e, incluso, al vicepresidente, Mike Pence, para evitar que el Congreso ratificara la voluntad del pueblo estadounidense", ha expresado durante la rueda de prensa.

"Desearía que pudiéramos decir que no habíamos visto esto venir. Pero no es cierto. Pudimos verlo", ha lamentado el candidato demócrata Biden.