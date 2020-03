Italia supera las 969 muertes en un solo día, la mayor cifra desde que comenzó la crisis del coronavirus

Las cifras de fallecidos no ayudan en ningún sitio y menos en Italia. Este viernes ha registrado 969 muertos, la mayor cifra desde que comenzó la crisis del coronavirus. 50 de estos fallecidos tuvieron lugar el jueves en el Piamonte, que no incluyó los datos en la tabla anterior. El número total de personas que se han infectado es de 86.498, cuando hace 24 horas eran 80.539, con lo que el país transalpino supera a China en número de casos con 86.000 diagnosticados.

Italia, desde que comenzó el brote de coronavirus, cuenta sus muertos en más de 9.000. En total más de 86.000 italianos han contraído oficialmente el virus, con lo que Italia ya supera a China en número de casos positivos. Aunque estas cifras no acaban de convencer al Gobierno italiano que afirma que los contagiados podrían ser muchos más. El propio Angelo Borrelli, jefe de la Protección Civil italiana, alertó hace unos días que por cada caso confirmado podría haber otros diez no reconocidos porque todavía no han mostrado síntomas.

Datos esperanzadores son los de los pacientes curados. Según datos oficiales más de 10.000 han superado el coronavirus y más de 3.700 siguen en UCIs.