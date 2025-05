Israel se quedará en Gaza: miles de reservistas llamados a filas para una ocupación prolongada

Mientras la Franja de Gaza sufre una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente, el gobierno israelí ha decidido dar un paso más. Israel no solo reanuda su ofensiva, sino que planea quedarse. Así lo confirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu en un mensaje grabado en el que aseguró, "anoche nos reunimos en el gabinete hasta tarde y decidimos llevar a cabo una operación poderosa en Gaza", y añadió que sus tropas "no entrarán y luego se retirarán", porque "ese no es el objetivo".

El anuncio llega en plena escalada militar, con más de 52.000 muertos y apenas ayuda humanitaria entrando en la Franja. Desde que se rompió el alto el fuego a mediados de marzo, el ejército israelí ha bombardeado zonas previamente designadas como seguras y ha intensificado el aislamiento de la población civil, con más de 3.500 niños en riesgo de inanición, según cifras de ONG internacionales.

Nuevo plan militar

En el corazón del nuevo plan militar, aprobado por unanimidad en el gabinete de seguridad, está la idea de "capturar la Franja y controlar los territorios". Un funcionario israelí explicó que el objetivo es forzar el desplazamiento de más de dos millones de personas hacia el sur y negar a Hamás el acceso a suministros básicos.

"Estamos aumentando la presión con el objetivo de traer a nuestra gente a casa y derrotar a Hamás. Operaremos en zonas adicionales y destruiremos toda la infraestructura terrorista, sobre y bajo tierra", declaró el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir.

¿Qué pasa con los rehenes?

El mensaje de Netanyahu también alude directamente a los 59 rehenes que permanecen en Gaza. "Esta fue la recomendación del jefe de Estado Mayor: avanzar, como él mismo expresó, hacia la derrota de Hamás. Cree que esto también nos ayudará a rescatar a los rehenes en el camino. Estoy de acuerdo con él. No cejaremos en este esfuerzo y no renunciaremos a ninguno. Eso es lo que estamos haciendo", sentenció.

Sin embargo, para los familiares de los rehenes, el plan es una traición. El Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos acusa al gobierno de "elegir territorio antes que vidas humanas", y denuncia que más del 70% de la sociedad israelí desea un acuerdo inmediato para su liberación.

Despliegue militar

El nuevo despliegue militar coincidirá con la visita oficial del presidente Donald Trump a la región, prevista entre el 13 y el 16 de mayo. Fuentes israelíes han confirmado que más de 60.000 reservistas han sido llamados a filas. Según Zeev Elkin, miembro del gabinete, "todavía hay una ventana de oportunidad" para una nueva liberación de rehenes antes de que finalice el viaje del presidente Trump a Oriente Próximo del 13 al 16 de mayo "si Hamás entiende que vamos en serio".

Un nuevo ataque

El conflicto en Oriente Medio ha entrado en una nueva fase tras el misil balístico lanzado por los hutíes desde Yemen que impactó, por primera vez con éxito, el aeropuerto internacional de Ben Gurión en Tel Aviv. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegaron una ofensiva aérea sin precedentes sobre Yemen, centrando sus ataques en el estratégico puerto de Hodeida.

"Hace poco, aviones de guerra lanzaron ataques contra la infraestructura terrorista del régimen terrorista hutí a lo largo de la costa y el interior de Yemen", anunció el Ejército israelí a través de un comunicado, que confirmó el uso de una veintena de aviones de combate para bombardear docenas de objetivos, incluida una fábrica de cemento utilizada presuntamente para construir túneles subterráneos.

Se han intensificado los ataques

Se trata del primer bombardeo israelí en Yemen desde que retomó su ofensiva militar en Gaza el pasado 18 de marzo. Desde entonces, los rebeldes hutíes han intensificado sus ataques, culminando este domingo con el impacto directo en el aeropuerto de Tel Aviv, que dejó seis heridos y evidenció fallas en el sistema de interceptación israelí. "Actuamos antes y actuaremos también en el futuro", declaró Benjamin Netanyahu, quien supervisó los ataques desde el puesto de mando.

En paralelo, el canal hutí Al-Masirah informó que las instalaciones portuarias fueron bombardeadas hasta en seis ocasiones, además de confirmar la destrucción parcial de la planta de cemento en Bajil.

Tensión en aumento

Israel acusa a Teherán de ser el cerebro detrás de los ataques. En palabras del comunicado militar, "el puerto marítimo de Hodeidah se utiliza para el transporte de armas iraníes, equipo con fines militares y otras necesidades relacionadas con el terrorismo". Netanyahu, por su parte, se mostró tajante.

"El mundo entero está siendo desafiado por los hutíes", dijo al presidente de Chipre. "No lo vamos a tolerar. Tomaremos medidas muy contundentes contra ellos. Y siempre recordamos que actúan bajo la dirección y el apoyo de su patrocinador, Irán".

