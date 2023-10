Irene Huertas, de Médicos Sin Fronteras, sobre la evacuación de Gaza: "No da tiempo, no hay sitios seguros"

Miles de gazacíes huyen al sur de la Franja de Gaza tras el ultimátum de Israel, que ha alcanzado su punto y final sin haber constancia del lanzamiento de una nueva operación israelí. El portavoz del Ejército, Richard Hetch, ha reconocido que estos desplazamientos "llevarán su tiempo", mientras que Hamás ha pedido a la población que se mantenga en sus domicilios ante lo que ha descrito como "propaganda" israelí.

La situación está al límite para la población civil. "Ha habido bastante movimiento hacia el sur", explica a Antena 3 Noticias Irene Huertas, coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el campo de refugiados en Yenín, en Cisjordania.

Huertas explica que, aunque son muchas las familias que han evacuado, "no todo el mundo puede". "No todo el mundo tiene transporte porque es muy inseguro salir, la gente no quiere abandonar a los heridos familiares y hay mucho miedo, es una situación muy caótica", ha explicado.

"La gente intenta llegar al sur, pero todavía hay mucha gente en el norte"

Sin embargo, otros han decidido quedarse en la zona. "No da tiempo a la evacuación", ha manifestado Huertas. El hospital Al Awda anunció que no evacuarían para poder seguir atendiendo a los pacientes de los bombardeos. El responsable del hospital informó que se enfrentan a "condiciones catastróficas debido al rápido aumento del número de muertos y heridos".

"Trabajamos en él y la evacuación es muy complicada. Sabemos que todavía no ha sido bombardeado y hemos intentado que todos los heridos vayan a otros hospitales, pero no da tiempo", ha afirmado. "No hay ningún plan, no se puede salir de Gaza, es imposible", ha añadido.

Los compañeros de Médicos Sin Fronteras han conseguido llegar al sur de la Franja de Gaza "en un lugar, más o menos, seguro". La evacuación fue durante la noche, según ha informado, y que "no ha sido fácil". "Sé que están bien", ha afirmado.

Condenan las situación en Gaza

MSF emitió un comunicado este sábado en el que aseguran que la violencia de esta semana no tiene precedentes. La población de Gaza "no tiene ningún medio para ponerse a salvo" porque "no hay ningún sitio que sea seguro ahora". "A la gente le piden que se vaya pero, ¿dónde se van a ir?", se ha preguntado.

En Cisjordania también notan un aumento de la tensión. "Están habiendo muchísimos enfrentamientos en los controles fronterizos con las fuerzas israelíes y los colonos. Ayer hubo bastantes heridos y algún muerto. Ha habido un aumento, pero es algo que ocurre a menudo porque el Ejército israelí entra muchas veces", ha explicado.

Un total provisional de 2.215 palestinos han muerto y 8.714 han resultado heridos en Gaza por la contraofensiva lanzada por Israel. Según el último balance del Ministerio de Salud palestino, a estas cifras hay que añadir otros 54 palestinos muertos y 1.100 heridos en Cisjordania. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamás, ha detallado que menos 324 personas, entre ellas 126 niños, han muerto en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza.