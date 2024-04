Irán endurece la represión contra las mujeres que no lleven puesto el velo en la 'Operación Luz'

En medio de la tensión con Israel por una posible respuesta del ataque con drones y misiles del pasado lunes, Irán ha vuelto a endurecer la represión a las mujeres que no lleven bien puesto el hiyab. Desde el año 2022 muchas han decidido no seguir los códigos de vestimenta islámicos tras la muerte de Masha Amini, que fue detenida por los agentes del país y posteriormente asesinada bajo custodia policial por no utilizar correctamente el velo.

Más represión a la mujer: así es la 'Operación Luz'

En las últimas horas el gobierno ayatolá de Irán ha puesto en marcha la 'Operación Luz'. Su objetivo es evitar que las mujeres incumplan con el orden impuesto y por ello, se ha intensificado la presencia de la Policía de la Moral en las calles y plazas de las ciudades del país. Ya se han producido detenciones y han sido compartidas.

Una de ellas la vivido en primera persona la periodista Donya Qalibaf. Ha publicado en la red social 'X' que la detuvieron por no llevar el hiyab en una estación de metro. "Me llevaron violentamente a una habitación y me dieron electrochoques [con un táser]", cuenta.

Otra periodista, Ali Mojahedzade, explica en 'X' que no ha sufrido ninguna detención aunque ha podido verla con sus propios ojos. Mientras paseaba por una plaza del sur de la capital, al lado de la sede de la Fiscalía, presenció cómo "un agente de policía golpeó a una mujer y la arrojó a una furgoneta por no llevar el hiyab".

El caso de Atefeh Mahmoudi, también periodista, llama la atención por la forma en la que es detenida. Llegó a ser rodeada por una furgoneta, un coche y hasta por tres motocicletas. Todo por no obedecer los códigos de vestimenta islámicos. "Me rodearon como si quisieran atrapar a un delincuente peligroso", ha compartido.

Amnistía Internacional mostró en marzo su preocupación por las detenciones

A comienzos del mes de abril, el líder ayatolá Ali Jameneí fue claro y afirmó que las mujeres iraníes "están obligadas" a llevar el velo. Ante ello, Amnistía Internacional denuncia que lo que están haciendo desde las altas esferas del país es una campaña de represión masiva contra las mujeres que no usan el hiyab. Desde el organismo están convencidos de que siguen siendo constantes los latigazos, las penas de cárcel o la confiscación de vehículo como forma de castigo.

Recordemos la enorme persecución que se vivió en el país justo después de la muerte de Amini. Fallecieron unas 500 personas en las manifestaciones que se produjeron como respuesta al suceso. Los esfuerzos de las autoridades mediante varios métodos de coacción para imponer el uso obligatorio del velo no han tenido sus logros al completo, aunque como vemos la 'Operación Luz' está intentándolo.

Varios medios de comunicación del país, que no siguen al régimen ayatolá, exponen que el refuerzo de agentes para que las mujeres cumplan estrictamente los códigos de vestimenta suponen una forma de desviar la atención. Irán se encuentra inmerso en una escalada de tensión con Israel, país sobre el que lanzó el pasado domingo un ataque sin precedentes.

