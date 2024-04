Irán avisa de que las embajadas de Israel "no están seguras" y Tel Aviv dice tener los preparativos para hacer frente a "cualquier escenario"

La tensión entre Irán e Israel es palpable y no solo afecta a ambos países sino que también se extiende a otros territorios. Este sábado EEUU reconocía que una respuesta violenta por parte iraní parecía "inevitable" después del ataque cometido por Israel contra el consulado iraní en Damasco.

Un asesor militar del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió que las embajadas de Israel "ya no están seguras", además justificó que "hacer frente a este brutal régimen es un derecho legal y legítimo" ya que considera que los de Netanyahu han "violado todas las leyes internacionales".

Por parte de Israel la respuesta viene de mano del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que informa de que han finalizado los preparativos para hacer frente a "cualquier escenario" contra Irán. Israel está en estado de alerta tras el ataque que se produjo el pasado lunes, 1 de abril. La prensa nacional habla de que las autoridades iraníes estarían planeando un ataque con drones y misiles de crucero contra el Estado judío, pero también contra objetivos estadounidenses en la región. Otros medios apuntan que Israel habría cerrado embajadas en todo el mundo, lo que según Safavi pondría de manifiesto el "miedo" de Tel Aviv.

En el ataque al consulado iraní en Siria murieron 7 guardias revolucionarios y debido a la alianza de EEUU e Israel, Teherán señaló directamente a Washington. Según publicó CNN, basándose en las declaraciones que les han dado miembros de la administración de Joe Biden, también Israel coincide que esa respuesta violenta es "inevitable" y que sería "significativa". El Pentágono aseguró esta semana que Estados Unidos no recibió aviso de Israel y "no apoya ataques a sedes diplomáticas", y añadió que el Departamento de Defensa ha usado canales confidenciales para transmitir a Teherán que no tiene nada que ver con el ataque.

