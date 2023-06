Ingrid Betancourt: "Los niños llegan devorados por los insectos, no hay nada peor que sentir que se lo están comiendo a uno vivo"

El 2 de julio de 2008, hace ya 15 años, el ejército colombiano liberó a Ingrid Betancourt, política colombiano-francesa, tras pasar seis años en la selva secuestrada por la guerrilla de las FARC. Este domingo ha estado en directo en Antena 3 Noticias de la mano de Matías Prats y ha valorado con un "sentimiento de inmensa admiración" la situación por la que han pasado los cuatro niños colombianos que han sido rescatados de la selva tras 40 días perdidos.

Ingrid Betancourt explica que siente un "sentimiento de inmensa admiración por esos cuatro chiquitos que nos dan un ejemplo de vida, de solidaridad, de sabiduría", todo ello "combinado en una historia de familia extraordinaria donde tenemos una niña de escasos 13 añitos que va a ser la que va a mantener a sus otros hermanitos con vida, que los va a proteger, que los va a cuidar". Lo reconoce como una "historia de amor extraordinaria que obviamente a todos nos interpela y nos obliga a pensar en lo que cada uno de nosotros haríamos si a esa edad nos hubiéramos encontrado en una situación similar".

Betancourt apela a la "capacidad humana" y "lo que es la fe" y el "instinto de supervivencia", pues los niños han sobrevivido en condiciones realmente extremas, no hay que olvidar que es la selva donde han estado, "lo son para adultos que están preparados y que tienen los instrumentos para moverse en una selva, es decir, botas, zapatos adecuados, la ropa adecuada, un machete para abrirse campo, entonces pensar en niños que no tenían la ropa, que no tenían las botas, que no tenían machete y que tienen que confrontar un medio hostil, donde no son solamente los animales, anacondas, pirañas, insectos", es realmente complicado.

"Llegan devorados por los insectos"

En las imágenes que se han difundido de los niños, hemos podido ver que "llegan devorados por los insectos y no hay nada más cruel que estar atacado y sentir que se lo están comiendo a uno vivo, eso es realmente la expresión", a lo que hay que añadir "los embates de la selva, los árboles que se caen, los ríos caudalosos, las tormentas, la lluvia incesante, vivir mojados todo el día con la ropa que no se seca por la humedad de la selva, por la lluvia", algo que "hace que sobrevivir en estas condiciones y mantenerse vivos los cuatro para mi es inexplicable", reflexiona Ingrid.

¿Tendrán consecuencias psicológicas?

Acerca de que los niños puedan presentar consecuencias psicológicas debido a lo extremo de la situación, Ingrid Betancourt es clara, "yo creo que sí, es obvio que la va a tener y a todas las edades, desde la niña de 13 años hasta la bebé de un año", puesto que explica, "son secuelas muy fuertes. Por un lado, son las secuelas que podemos anticipar negativas, el duelo, el dolor de haber perdido a su madre, de ese impacto físico, de estrellarse contra la Tierra, contra el mundo, de ver a su mamá morir, de tener que huir de ese sitio de muerte y tratar de encontrar salida en un mundo donde no hay salida, la selva no tiene salida y probablemente Todos los momentos de angustia, de dificultad, la noche oscura, la noche negra", pues cuenta que "en la selva cuando no hay luna, no es como en nuestras ciudades, cuando no hay luna en la selva una no ve la mano, no se ve a si mismo".

"Ellos van a tener la conciencia de que ellos son capaces, de que lo lograron"

Betancourt explica que "hay fenómenos muy extraños", pues "hay vegetación que se vuelve fosforescente, es decir, es algo que puede asustar mucho a los niños", por lo que es "obvio que esto va a tener consecuencias en sus vidas para siempre". Aunque también habla de los efectos positivos, "y es que ellos van a tener la conciencia de que ellos son capaces, de que lo lograron, ellos son héroes, eso se lo está diciendo Colombia, se lo van a repetir toda la vida, cada vez que cuenten esta historia van a saber que tuvieron la capacidad que probablemente otros no hubieran tenido, la de salir adelante y sobrevivir, lograr mantenerse en vida dentro de un esquema de solidaridad entre todos, formatea el alma humana y la formatea para bien", considera.