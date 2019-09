Hace 18 años el pánico cundió en el mundo entero después de que dos aviones atentaran contra las Torres Gemelas situadas en el World Trade Center, fue el mayor atentado terrorista de la historia. Casi 20 años después todavía hay muchas preguntas sin resolver:

ATAQUE AL PENTÁGONO

A las 10:20, hora local (16:20 hora española) otro avión secuestrado se estrella contra el Pentágono, sede principal de las Fuerzas Armadas situado a las afueras de Washington D.C. El edificio se derrumba parcialmente debido a las llamas provocadas por el impacto del aparato. El vuelo 77 de American Airlines desvió su rumbo para dirigirse a la capital estadounidense, minutos después chocaba contra el Pentágono. Tras el impacto las preguntas comenzaron a surgir porque no había charcos de combustibles, ni restos de cuerpos ni equipajes, tampoco había restos del avión como las alas. Según fuentes norteamericanas, el ejército desintegró el avión con un misil para evitar un desastre mayor. A pesar de esto, murieron las 77 personas que iban en el interior y las 124 del Pentágono.

ATAQUE A LAS TORRES GEMELAS

El ataque al Pentágono que se produjo después del ataque a las Torres Gemelas se evitó en cierto modo que fuese a más tras desintegrar el avión con un misil, según fuentes norteamericanas. Pero, ¿por que no se hizo lo mismo con los aviones que atentaron en Nueva York? Para responder a esta pregunta hay dos versiones: que el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, ordenó no interceptarlos, según la teoría conspiratoria. Pero la versión oficial es muy diferente: el sistema de localización de aviones fue hackeado y nadie se dio cuenta de que la ruta de los aviones se había modificado hasta el momento del impacto.

Otra de las incógnitas es el tiempo que tardaron en derrumbarse tras el ataque. Los expertos hablaron de la rapidez con la que las torres se vinieron abajo, solo 56 minutos tardó el primer edificio en caer y el segundo después de 102 minutos de incendio. Esta teoría recoge también los sonidos de explosiones que se escucharon antes del derrumbe.

La investigación de la policía recoge que fueron 20 los secuestradores que participaron en los atentados pero en la lista de pasajeros no se encontraba el nombre de ninguno de ellos, ni tampoco ningún nombre árabe en la lista. A esto hay que sumarle las preguntas: ¿cómo consiguieron introducir las armas dentro del avión? ¿cómo secuestraron las cabinas donde iba el piloto?

TORRE 7 DEL WORLD TRADE CENTER

Las Torres Gemelas no fueron los únicos edificios que acabaron en escombros ese fatídico 11 de septiembre. El edificio 7 de este completo financiero también se vino abajo sin que nada aparente lo derribase. Este rascacielos con base de acero se vino abajo y tras el derrumbe encontraron restos de termita, una sustancia pirotécnica que utilizada en las demoliciones, aunque también puede estar en la pintura. Después de 18 años no se sabe porque este edificio se derrumbó, quizás por la onda expansiva de las Torres Gemelas pero después de tanto tiempo no hay respuestas para tantas preguntas.