Un hombre vende toda su vida por eBay

Shane Butcher, un hombre estadounidense de negocios residente en Florida, ha decidido poner en venta toda su vida en Internet, a través de la página de eBay. Butcher quiere así desprenderse de su 'propio sueño americano'. El alcance de su fortuna es tal que la mayoría de personas que trabajan toda su vida nunca podrían alcanzar y menos aún con tan sólo 29 años como en su caso. El precio de venta por todo su patrimonio asciende a 3,5 millones de dólares.

Entre las pertenencias de Butcher se encuentra su lucrativo negocio, sus pisos y sus automóviles, prácticamente todo lo que tiene salvo "mi perro, mi mujer y mi hija" anuncia el jóven en su vídeo promocional.

Entre otras cosas, Butcher ofrece tres tiendas de videojuegos, el negocio que le ha permitido hacer realidad su "sueño americano", así como un coqueto apartamento de dos dormitorios con vistas al mar y una segunda residencia cercana también en primera línea de playa, ambas totalmente amuebladas.

Además, incluye en el lote sus tres automóviles (dos Honda y un Lotus deportivo) y tres kayaks, según detalla en la citada tienda por internet. Según explicaba el hombre, esta iniciativa se le ocurrió cuando empezó a vender cosas que ya no usaba y le pareció atractiva la idea de deshacerse de todo de una vez y empezar una nueva vida.

"Si construyes un castillo, es genial poder venderlo y empezar a construir otro; ojalá que mayor y mejor", aseguraba Butcher, que se compromete a formar durante seis meses al comprador para que pueda regentar las tiendas de videojuegos, que dan empleo a diez personas.

En los cerca de dos meses que lleva vigente la oferta Butcher asegura haber tenido una propuesta seria de compra, pero a día de hoy aún no se ha cerrado la operación. "Hay grandes empresas que compran a otras compañías en problemas por cientos de millones. No veo por qué no comprar un negocio que va bien", añade Butcher, que planea hacer un gran viaje con su familia antes empezar a hacer realidad su segundo sueño americano.