El "hombre más guapo de Italia" deja las pasarelas para hacerse cura

Edoardo Santini, reconocido por su triunfo en el concurso nacional "El más bello de Italia" en 2019, ha tomado un nuevo rumbo en su vida: ahora está encaminado hacia el sacerdocio. A los 21 años, este joven originario de Castelfiorentino se encuentra inmerso en un proceso introspectivo y de descubrimiento de su vocación en un retiro en Fiesole.

Su transición hacia la búsqueda de la vida religiosa no ha sido sencilla. En una emotiva exposición en redes sociales, Edoardo compartió los motivos detrás de su decisión y su camino hasta el momento actual. Con una trayectoria que incluye ser nadador, actor emergente y campeón italiano de Boogie Woogie en 2022, Santini ha decidido dar un giro trascendental a su vida.

"Estoy aquí para averiguarlo. Di ese paso que me aterrorizó, que me impedía ser completamente yo mismo, dispuesto en caso de decir: 'No, me equivoqué'. Lo que estoy seguro es que no me arrepentiré de este viaje", compartió Edoardo en su sincero relato.

Se empezó a hacer preguntas que había evitado previamente

En su relato, Santini menciona un encuentro significativo con jóvenes vinculados a la iglesia , que le han brindado la fuerza y el estímulo para explorar preguntas internas que previamente había evitado abordar. Vivir con dos sacerdotes el año pasado se convirtió en una experiencia transformadora que consolidó su deseo de dedicarse a la vida religiosa.

"Ahora estudio teología, sirvo en dos parroquias de la diócesis florentina", agregó Edoardo, destacando su inmersión activa en la preparación que precede al ingreso al seminario.

Este nuevo camino ha implicado dejar de lado temporalmente otras pasiones como el modelaje, la actuación y el baile. No obstante, Edoardo afirma que estas no serán abandonadas por completo, sino que las reintegrará en diferentes contextos a lo largo de su vida.

A Santini le costó tomar la decisión

La decisión de Santini no ha estado exenta de obstáculos, especialmente por el temor al juicio de los demás. "Me había construido más muros de los que realmente existían. Hay quienes hablan a mis espaldas, incluso en mi propia familia, pero también hay quienes me apoyan, creyentes y no creyentes", expresó.

Edoardo Santini, con valentía y determinación, continúa su viaje hacia un nuevo propósito en su vida, desafiando estereotipos y enfrentando opiniones divergentes para seguir su llamado interior hacia el sacerdocio.