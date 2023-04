Detienen a un hombre por disfrazarse de niña y colarse en baños de colegios para grabarlas y abusar de ellas

Las imágenes que acompañan esta noticia muestran a decenas de madres y padres furiosos e indignados. Intentan linchar a un hombre al que la policía ha detenido a la salida de un centro educativo de Perú por, presuntamente, haberse disfrazado de niña y esconderse en el baño de chicas para grabar y abusar de las menores.

El hombre habría sido descubierto por la subdirectora del colegio cuando salía de los baños, por lo que procedió a avisar inmediatamente a los padres y a la policía. Al parecer, no sería la primea vez que lo hacía y cuenta con varios antecedentes policiales por acoso sexual a menores. Además, está siendo investigado por presunta pedofília por vídeos y fotos que se han encontrado en su teléfono móvil.

Así se vestía

Con los zapatos, calcetines, falda, camisa y chaqueta oficial del centro educativo y con unas trenzas, así se ha colado este hombre en un colegio de Perú consiguiendo entrar en los baños femeninos para, al parecer, grabar y hacer fotos a las niñas menores.

El director del colegio, Ronald Vilchez, explica lo ocurrido: "este señor ha estado permaneciendo dentro del servicio higiénico por varios minutos. Obviamente esto pone en riesgo la integridad física y moral de nuestras estudiantes".

Fue descubierto por la subdirectora del colegio, que avisaba rápidamente a la policía y a los padres de los menores del centro: "no se qué ha pasado ahí, no se sabe de dónde ha venido ese hombre. Yo tengo a mi hija ahí, es preocupante que pase esto", explica una madre visiblemente preocupada.

Ante los medios de comunicación, este hombre alega que no tiene nada de lo que arrepentirse: "de qué voy a arrepentirme si no he hecho nada". A pesar de esto, en su mochila se han encontrado los uniformes de otros centros educativos, lo que lleva a pensar que no sería la primera ocasión en la que actúa.