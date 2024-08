Un hombre gana 285 millones de euros tras devolver un zumo de naranja en el supermercado porque era caro

La vida de Tayeb Souami, un contable de Nueva Jersey, dio un giro inesperado cuando menos se lo esperaba. A sus 56 años, Souami se encontraba en una situación financiera muy complicada. Había rehipotecado su casa para poder pagar la matrícula universitaria de sus dos hijos, lo que lo dejó la economía de la familia en una condición delicada. Como muchas familias estadounidenses, él y su esposa se esforzaban por ahorrar en cualquier gasto, incluso en pequeños detalles, como un simple zumo de naranja.

Un día, Souami regresó a su casa con una botella de zumoque había comprado en el supermercado 'ShopRite' en Hackensack, Nueva Jersey. El precio de la botella era algo más de 4 euros, lo que resultó ser demasiado caro para su esposa, que pidió a Tayeb que volviera al supermercado para devolverla. Según ella, podían conseguir el mismo producto por la mitad de precio en otro establecimiento cercano. A Souami le resultó algo molesto tener que volver al supermercado, sin embargo, decidió hacer caso a su esposa y regresar a la tienda para solicitar el reembolso.

Lo que parecía ser una simple devolución se convirtió en un momento clave en la vida de Tayeb. Mientras se encontraba en la fila esperando su reembolso, Souami vio un anuncio de la lotería 'Powerball'. Sin pensarlo mucho, decidió utilizar el dinero de la devolución para comprar dos billetes de lotería. A pesar de que había vuelto a la tienda para ahorrar ese dinero, los instintos de probar suerte fueron más fuerte que la prudencia financiera.

Al día siguiente, mientras lavaba su coche, Tayeb recordó los boletos de lotería que había comprado y decidió comprobarlos en una tienda '7-Eleven'. El primer billete no resultó ganador, pero pasar el segundo por el escáner, la máquina mostró un mensaje inesperado: "Debe ser visto por el empleado". El hombre, convencido de que se trataba de un error, entregó el boleto a la cajera, quien, al revisar la información, no pudo contener su sorpresa y exclamó: "¡Oh, Dios mío, oh, Dios mío!". En ese momento, Tayeb Souami se enteró de que acababa de ganar 315 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 285 millones de euros.

La noticia de su reciente éxito se extendió rápidamente, y la prensa local se puso rápidamente en contacto con Souami para que este contara su historia. A pesar de su repentina riqueza, Souami se mostró humilde y centrado en las necesidades de su familia. Expresó que su principal prioridad era asegurar el futuro de sus hijos, de 20 y 17 años, especialmente en lo que respecta a su educación universitaria. Aunque la fortuna recién adquirida le permitiría llevar una vida más cómoda, Souami dejó claro que no tenía intenciones de gastar grandes sumas en lujos extravagantes. Sin embargo, bromeó diciendo que a partir de ahora compraría mucho más zumo de naranja: "Ahora me encanta el zumo de naranja".

