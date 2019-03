Un hombre convierte en un videoclip viral su solitaria noche en el aeropuerto de las Vegas

Richard Dunn se convirtió en el protagonista de un videoclip que el mismo grabó. Dunn, se encontraba en el aeropuerto de McCarren, en Las Vegas, y su avión tardaría 15 horas en salir, por lo que decidió aprovechar las horas muertas y grabar un videoclip con los medios que allí tenía, un móvil y una localización desierta.

Duun aprovechó las instalaciones de la terminal como las escaleras mecánicas, la cintas desiertas, los pasillos vacíos, los mostradores de información e incluso el baño de mujeres como escenarios de su vídeo musical. "Conseguí que una persona detrás de un mostrador me diera un poco de cinta para embalarantes de irse. La usé para pegar mi iPhone a una silla y a mi maleta para poder grabarme", ha afirmado el improvisado cineasta.

El resultado es un producto original y muy divertido, que muestra a Dunn desde diferentes estancias del aeropuerto y con diferentes ángulos mientras canta al ritmo de la clásica balada "All by myself", cantada por Céine Dion. "Para la toma de la escalera mecánica tuve que subir corriendo, luego de filmarme, para evitar que el bolso se cayera al piso cuando llegara al tope. ¡Fue muy divertido!", ha contado Duun para Los Angeles Times.