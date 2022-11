La heroica decisión de un niño al rescatar a su hermana pequeña de un incendio: "Arriesgaría mi vida por mi hermana"

Prentis Doughty, un niño de tan solo 11 años, se ha vuelto todo un héroe gracias a la acción que realizó el pasado 22 de noviembre en su casa en Salisbury, en el estado de Maryland (EEUU). Eran las 6:01 de la mañana cuando el departamento de Bomberos acudió al aviso de un incendio en el dormitorio de un departamento de dos plantas.

En el interior se encontraban los dos hermanos, pero el mayor de ellos, Doughty, consiguió salir ileso del lugar. Al ver que su hermana, de dos años, no había logrado salir junto a él, volvió al interior de la vivienda a por ella.

Loyalty, la hermana pequeña, se encontraba en la segunda planta, lugar donde estaba incendiándose el apartamento. Como consecuencia, el pequeño sufrió algunas heridas leves que, según los bomberos, no requirieron atención médica.

"Si no hubiese salvado a mi hermana, estaría enfadado conmigo mismo porque podría haberla salvado fácilmente. Podría haberla salvado y arriesgaría mi vida por mi hermana", confesó Doughty según la declaraciones recogidas por 'The New York Post'.

Los menores se encontraban solos en la vivienda cuando ocurrieron los hechos, ya que la madre, Keishauna Banks, estaba comprando la cena para Acción de Gracias. Una amiga fue quien le notificó lo ocurrido. Además ha afirmado estar en shock, pero agradecida por la valentía de su primogénito: "Me siendo mal porque no sé cómo compensarle ahora mismo. Le elogio y le digo '¿sabes que hiciste un buen trabajo?'".

La familia ha perdido "todo excepto la ropa que teníamos puesta", dice Banks en una página para recaudar fondos que ha creado para tratar de compensar las pérdidas del incendio. Actualmente se encuentran en un hotel donde reciben la asistencia de la Cruz Roja americana.

Asimismo, los bomberos han estimado en 250.000 dólares los daños estructurales y en 40.000 las pérdidas de posesiones personales.