El helicóptero estrellado en el río Hudson no llevaba instrumentos de registro de incidencias, según la investigación

Novedades acerca del helicóptero accidentado el pasado jueves en el río Hudson de Nueva York con una familia española a bordo.

Según las últimas investigaciones, la aeronave no contaba con instrumentos de registro de incidencias, como grabadoras de vídeo o cámaras, ni ningún sistema que pueda ahora ofrecer información a la investigación que está llevando a cabo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

En la última actualización sobre las investigaciones, la NTSB ha confirmado la recuperación de varias partes del helicóptero, incluyendo el fuselaje principal, la cabina de mando y la cabina de pasajeros, la parte delantera del tubo de cola, las aletas del estabilizador horizontal y la aleta vertical.

La búsqueda del rotor principal, la caja de engranajes, el rotor de cola y una parte significativa del brazo de cola del helicóptero continuará este domingo, utilizando un sonar de barrido lateral para identificar posibles ubicaciones de los restos.

Prosigue la investigación

Los buceadores del Departamento de Policía de Nueva York seguirán con la búsqueda, mientras que los responsables de la NTSB han mantenido reuniones con representantes de la operadora del helicóptero, New York Helicopter Charter Inc., con el objetivo de revisar los registros operativos, las políticas y los procedimientos, así como los sistemas de gestión de la seguridad y la experiencia del piloto. Asimismo, los investigadores han examinado dos helicópteros en pruebas.

La NTSB ha constatado que la última inspección importante del helicóptero accidentado se llevó a cabo a principios del mes de marzo. Antes del siniestro, el helicóptero había realizado siete recorridos turísticos. Este trágico suceso, que se produjo durante el octavo vuelo del día, resultó en la pérdida de vidas de una familia española y el piloto de la aeronave.

Otros accidentes

El director ejecutivo de la empresa que ofrece vistas panorámicas de Nueva York, Michael Roth, declaró al diario 'Wall Street Journal', según ha recogido 'EFE', que el helicóptero estaba en continua revisión y pasaba inspecciones rutinarias a diario, por lo que no tenía "ni idea de por qué" la aeronave se había averiado.

El director Roth ha vuelto a asegurar que "no tenía idea" del motivo del trágico accidente que ha terminado con la vida de seis personas: el piloto, dos adultos y tres niños: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros", afirma. Roth también asegura estar "devastado" con la noticia del accidente.

Al menos 32 personas han muerto en accidentes de helicóptero en Nueva York desde 1977; el más reciente en 2019, cuando un helicóptero chocó contra el techo de un rascacielos de Manhattan.

