La empresa del helicóptero accidentado en Nueva York tuvo otro accidente hace 12 años

Los cinco miembros de una familia española y el piloto del helicóptero mueren en un accidente tras caer este jueves al río Hudson. La empresa New York Helicopter, que operaba el helicóptero turístico, ya se había estrellado anteriormente, según el 'New York Post'.

Según el medio estadounidense, un helicóptero de esta empresa realizó un aterrizaje de emergencia en 2013 cuando transportaba a turistas suecos. En aquella ocasión, todos los pasajeros, incluido el piloto, sobrevivieron al siniestro.

Ahora se están investigando la causas que podrían haber provocado el accidente. Se trataba de un helicóptero turístico con 21 años de antigüedad y que fue reconstruido en 2017.

Otro accidente de la misma empresa

El director ejecutivo de la empresa que ofrece vistas panorámicas de Nueva York, Michael Roth, declaró al 'Wall Street Journal', según recoge ahora 'EFE', que el helicóptero estaba en continua revisión y pasaba inspecciones rutinarias a diario, por lo que no tenía "ni idea de por qué" la aeronave se había averiado.

El director Roth ha vuelto a asegurar que "no tenía idea" del motivo del trágico accidente que ha terminado con la vida de seis personas: el piloto, dos adultos y tres niños: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros", afirma. Roth también asegura estar "devastado" con la noticia del accidente.

Al menos 32 personas han muerto en accidentes de helicóptero en Nueva York desde 1977; el más reciente en 2019, cuando un helicóptero chocó contra el techo de un rascacielos de Manhattan.

Los padres y los tres hijos mueren en el accidente

Los padres viajaban con sus tres hijos cuando se produjo el accidente mortal en el que también ha fallecido el piloto del helicóptero. Se trataría del director de la empresa tecnológica Siemens, Agustín Escobar, y su familia, según confirmaron las fuerzas de seguridad al diario The New York Times. La aeronave se estrelló en las aguas del río Hudson, según confirma el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que también afirmó que no había supervivientes.

Los servicios de emergencia pudieron recuperar a cuatro cadáveres y otros dos pasajeros fallecieron en el hospital. El helicóptero llevaba alrededor de 15 minutos de vuelo y 6 kilómetros recorridos cuando se produjo el accidente.

Según el rastreo de la aeronave en Flight Radar, la aeronave salió del helipuerto de Downtown Manhattan; se dirigió hacia el sur antes de volar hacia el norte hasta el puente George Washington, y después volvió a ir hacia el sur siguiendo la costa de Nueva Jersey, cuando perdió el control a la altura de Hoboken.

