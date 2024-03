La hambruna en Gaza, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto Hervás

La hambruna en Gaza llega a la viñeta gráfica de Alfredo Boto Hervás. El balance de palestinos muertos por la guerra asciende a 31.000, según han indicado las autoridades gazatíes controladas por Hamás. El bloqueo que la Franja sufre desde hace semanas ha provocado un aumento de las tasas de malnutrición, desnutrición y de deshidratación severa. "A medida que el conflicto de la Franja de Gaza se adentra en su vigésima semana, el suministro de agua salubre y alimentos se ha vuelto increíblemente escaso y están proliferando las enfermedades", asegura la Organización Mundial de la Salud.

La situación ha provocado que Estados Unidos y otros países envíen ayuda desde el cielo. Son miles de raciones, pero insuficientes para abastecer a más de dos millones de personas. "Que no cunda el pánico... Como veis, nos sigue llegando la ayuda humanitaria", se lee a un gazatí en la viñeta de Boto Hervás junto a su familia mientras llega en un paracaídas una zanahoria.

La Comisión Europea espera abrir un corredor marítimo, donde barcos como el español Open Arms esperan la autorización para zarpar. El barco de la ONG española llevará 200 toneladas de comida desde Chipre. Desde Estados Unidos también han anunciado la salida de un primer barco con el equipamiento necesario para la construcción de un puerto temporal para gestionar la entrega de ayuda humanitaria en el enclave. Desde CENTCOM lo han descrito como "un buque de apoyo logístico".

La mayor parte de los paquetes enviados hasta la fecha contenían atún, harina de trigo, pasta, judías enlatadas y pasta de tomate. El chef español José Andrés y su equipo se encargará de repartir dichos alimentos cuando lleguen a Gaza.

Pero a pesar de los intentos de varios países por suministrar alimentos, aseguran que no es suficiente. La ONG Save the Children ha avisado de que no representan una solución para los cientos de miles de palestinos atrapados allí. "Estos métodos alternativos de entrega de ayuda son costosos, ineficaces y una distracción de la solución crítica para salvar las vidas de los niños, las niñas y las familias de Gaza", apunta. Para el director de Save the Children para los territorios palestinos ocupados, Jason Lee, salvar las vidas de los niños "es cuestión de horas o días, no de semanas" y por ello piden un alto el fuego como solución.

La Franja no tiene infraestructuras portuarias y está sometida a un bloqueo naval israelí desde 2007 cuando Hamás controló de facto el enclave. Desde entonces y por la guerra sufre una crisis humanitaria.

