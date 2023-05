El Grupo Wagner ofreció a Ucrania revelar las posiciones de las tropas rusas, según documentos filtrados

Unos documentos filtrados de la Inteligencia de Estados Unidos revelan algo inaudito: el jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, habría ofrecido a las autoridades de Ucrania revelar la posición de las tropas rusas, según 'The Washington Post'.

Los documentos fechan la oferta a finales de enero, antes de que el líder del Grupo Wagner anunciara que dejaría Bajmut por falta de munición después del Día de la Victoria. Sin embargo, lo descartó días después pese haber recibido solo un 10% del armamento solicitado a Vladimir Putin. "Seguiremos unos días más, lucharemos y luego veremos qué hacemos", expresaba.

Prigozhin habría contactado con los servicios de Inteligencia militar ucranianos (HUR) para hacerle la oferta -daría información sobre la posición de las tropas rusas- a cambio de que se retiraran los soldados ucranianos de los alrededores de Bajmut, clave en la actualidad.

Kiev duda de las intenciones de Prigozhin

Fuentes oficiales ucranianas contactadas por 'The Washington Post', según recoge 'Europa Press', reconocen que la oferta se ha realizado en más de una ocasión pero, que Kiev la rechazó por la desconfianza que le genera el jefe del Grupo Wagner.

El jefe de Wagner desmiente que ofreciera revelar posiciones de tropas rusas a Ucrania

Otro de los documentos filtrados revela que este no sería el único contacto que ha mantenido el jefe del Grupo Wagner con la Inteligencia ucraniana. Es más, revela que además de llamadas, se han producido reuniones en persona con oficiales ucranianos en un país en África.

Por su parte, el servicio de prensa de Prigozhin ha publicado un mensaje de audio de Prigozhin, -que recoge la agencia citada- en el que se pronuncia sobre las informaciones de las reuniones: "Por supuesto que puedo confirmar esta información. No tenemos nada que ocultar a los servicios especiales extranjeros. Budanov y yo seguimos en África", ironizaba.

Según documentos filtrados por la plataforma Discord y citados por el Washington Post, la oferta se habría producido a finales de enero durante un viaje a África a sus contactos en la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania, ante las bajas que estaba sufriendo el grupo.

Sin embargo, posteriormente el medio eliminó el párrafo en el que se mencionaba a África como lugar del encuentro, detalla 'Europa Press': "Puedo decir con toda seguridad (...) no he estado en África como mínimo desde el inicio del conflicto (en Ucrania) y de hecho, desde varios meses antes del comienzo de la operación militar especial. Por eso no pude reunirme con nadie allí",

El Kremlin asegura que esa oferta es "falsa"

El Kremlin, que no se había pronunciado hasta ahora sobre estas informaciones, asegura que la filtración que apunta a que Prigozhin habría ofrecido a ucranianos revelar la posición de tropas rusas es "falsa".-

"Parece otra noticia falsa. Desafortunadamente, incluso las publicaciones respetadas no las rechazan durante los últimos años", expresa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Las autoridades de Ucrania consideran que Moscú en consciente de estos contactos.